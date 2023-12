TUI: Flug-Pep für die Kapverden

Vom 5. Jänner bis 22. März 2024 (letzter Rückflug) geht es für Reisebüromitarbeitende ab 249 EUR pro Person mit Smartwings direkt ab Wien auf die Sonneninsel im Atlantik. Buchbar ist das Angebot ab sofort bis 30. Jänner 2024. Die Aufenthaltsdauer beträgt sieben Nächte, 14 Nächte sind nach Verfügbarkeit buchbar.

Die Sonneninsel entdecken

Mit rund 350 Sonnentagen im Jahr und einer Durchschnittstemperatur von 25 Grad sind die Kapverden das ideale Winterreiseziel für Erholungssuchende, Naturliebhaber und Sportfans. Die kapverdische Insel Sal liegt etwa sechs Flugstunden von Wien entfernt und überzeugt mit ihren bis zu sieben Kilometer langen Sandstränden und kristallklarem Wasser. Paare fühlen sich auf Sal genauso wohl wie Familien und Reit- sowie Wassersportbegeisterte, vor allem Kite- und Windsurfer. Das Hotelangebot vor Ort reicht vom Aparthotel über Adults-only-Anlagen bis hin zum All Inclusive Club.

Hoteltipps für Adults-only oder Familien

Der im Dezember 2019 eröffnete Adults-only-Club Robinson Cabo Verde in Santa Maria bietet sich besonders für AktivurlauberInnen an. Hier können sich die Gäste auf ihre persönlichen Sporterlebnisse fokussieren und ein erstklassiges Entertainmentprogramm erleben. Ein tägliches Highlight ist der Sundowner am kilometerlangen, feinsandigen Strand.

Das familienfreundliche RIU Palace Santa Maria wurde erst im Frühjahr 2021 eröffnet. Das moderne und großzügig angelegte Fünf-Sterne-Hotel überzeugt mit einem Aquapark die kleinen und großen Gäste und bietet Kinderanimation bis 12 Jahre. Die Lage direkt am feinsandigen Strand unweit von den Dünen von Sal schafft eine einzigartige Urlaubsatmosphäre.

Details zum Pep

Das TUI Flug only Pep-Offer ab 249 EUR gilt für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder bis 11,99 Jahre. Die Infantgebühr für Kinder unter zwei Jahren beträgt 60 EUR. Buchungsanfragen gehen schriftlich unter Angabe der Agenturnummer, Anzahl der Reisenden inklusive Geburtsdatum, Namen laut Reisepass sowie dem gewünschten Reisetermin an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle.

Flugverbindungen Wien - Sal - Wien:

Hinflug: Freitag, VIE-SID 07:10 – 12:20 Uhr

Rückflug: Freitag, SID-VIE 13:10 – 21:40 Uhr

