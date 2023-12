GTA Touristik: Restplätze für Silvester-Flusskreuzfahrt verfügbar

Das Team von GTA Touristik hat für die letzte Fahrt in diesem Jahr etwas Besonderes vorbereitet – eine siebentägige Flusskreuzfahrt ins neue Jahr, gekrönt von einer Silvestergala mit Rainer Kantz. Am Programm stehen dabei unter anderem Hits von Musiklegenden wie Frank Sinatra, Dean Martin, Udo Jürgens und Elvis. Für Spontane oder Geschenke-Suchende stehen Last Minute noch ein paar Kabinen zur Verfügung.

Details zur Flussfahrt

Die Kreuzfahrt startet am 28. Dezember in Wien an Bord der MS Nestroy und führt die Donau abwärts, durch die ungarische Puszta ins kroatische Osijek und den Naturpark Kopacki rit, bevor es weiter nach Belgrad geht. Nach einem Erkundungstag in der serbischen Metropole begrüßen die Reisenden das neue Jahr mit einem Prosit an Bord, bevor die Nestroy wieder die Leinen lichtet und Belgrad flussaufwärts Richtung Budapest verlässt. In der ungarischen Hauptstadt erwartet sie ein Spaziergang in mitten der Prachtbauten, dem Burgviertel sowie der großen Markthalle.

Last Minute an Bord

Buchbar sind die letzten Plätze für diese Silvester-Flusskreuzfahrt „Auf der Donau ins neue Jahr“ ab 999 EUR bei GTA Touristik unter der Tel. 01/729 66 66 55 (8.00 – 22.00 Uhr), per Mail: office@gta.at

Nähere Infos unter: www.gta.at (red)