ÖBB ab sofort über Rail Europe buchbar

Die Neuaufnahme eröffnet Reisebüros und anderen VertriebspartnerInnen somit noch mehr Möglichkeiten, auf nationale und internationale Bahnstrecken zuzugreifen und diese für ihre KundInnen zu buchen. Das Angebot umfasst nicht nur Verbindungen in und nach Österreich, sondern beinhaltet auch zahlreiche Strecken in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Tschechien, Polen, Italien und weiteren Ländern.

Erweitertes Angebot an Nachtzügen

Mit der Integration der ÖBB in das B2B-Portfolio von Rail Europe vergrößert sich auch das Angebot an Nachtzügen spürbar. Reisende erhalten somit viele weitere Optionen, ökologisch nachhaltig mit der Bahn zu reisen sowie Zeit und Kosten einzusparen. Der ÖBB Nightjet baut sein Streckennetz stetig aus und verbindet bereits viele wichtige europäische Städte und Länder, was ihn nicht zuletzt zu einer attraktiven Alternative zu Kurzstreckenflügen macht.

Björn Bender, Executive Chairman & CEO von Rail Europe, zeigt sich über die Integration der ÖBB-Angebote begeistert. „Wir freuen uns sehr, dass die ÖBB ab sofort unsere umfassende B2B-Angebotspalette bereichert. Für unsere GeschäftspartnerInnen wie auch VertriebspartnerInnen, die via RailAPI und RailFlash mit uns zusammenarbeiten, stellt dies einen wichtigen Meilenstein dar.“

Nähere Informationen unter: www.RailEurope.com (red)