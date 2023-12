LH Group: Wechsel an der Spitze

Wie der Konzern mitteilte, wird Heike Birlenbach neue Chief Commercial Officer (CCO) von Swiss International Air Lines (SWISS). Sie folgt damit auf Tamur Goudarzi Pour, der künftig in der Lufthansa Group den Bereich Customer Experience und zusätzlich eine neu eingerichtete Taskforce verantwortet.

Heike Birlenbach

Heike Birlenbach übernimmt zum 1. Jänner 2024 die Position des CCO bei SWISS. Seit 2021 leitet sie den Bereich Customer Experience für die Airlines der Group. Zuvor war sie in Doppelfunktion CCO von Lufthansa Airlines und verantwortete so den Vertrieb für die Hub-Airlines.

Heike Birlenbach begann ihre Karriere 1990 bei Lufthansa und hatte verschiedene Managementpositionen vor allem in den Bereichen Vertrieb und Produktentwicklung in London, Amsterdam, Mailand, München und Frankfurt inne. Sie hat einen Master of Management der McGill University in Montreal, Kanada.

Christina Foerster, Mitglied des Vorstands Lufthansa Group, sagt: „Ich danke Heike Birlenbach für die hervorragende Zusammenarbeit. In herausfordernden Zeiten hat sie die Produktentwicklung und das Angebot für unsere Gäste maßgeblich geprägt. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Tamur Goudarzi Pour. Mit seiner großen Kompetenz und langjährigen Erfahrung in kommerziellen Bereichen und seinem profunden Wissen zu den Bedürfnissen unserer Kunden wird er die Produkt-, Qualitäts- und Premiuminitiativen der Lufthansa Group Airlines entscheidend voranbringen.“

Tamur Goudarzi Pour

Tamur Goudarzi Pour übernimmt zum 1. Jänner 2024 die Verantwortung für den Bereich Customer Experience der Lufthansa Group. Zusätzlich zu dieser Rolle übernimmt er auch die Verantwortung für eine Lufthansa Group übergreifende Taskforce mit dem Ziel, 2024 die Kundenzufriedenheit zu steigern. Ein besonderer Fokus liege dabei auf den Bereichen operative Stabilität und Kundeninteraktion. Hier sollen verschiedene Initiativen gebündelt und Maßnahmen ergriffen werden, um die Angebote und Services zu verbessern.

Tamur Goudarzi Pour ist seit 2019 CCO von SWISS. Zuvor verantwortete er den Vertrieb in der Region „The Americas“. Vor seinem Wechsel nach New York leitete er von Dubai aus den Vertrieb in der Region „Middle East & Africa“. Tamur Goudarzi Pour begann seine Karriere in der Lufthansa Group im Jahr 2000. Er verfügt über einen Master of Philosophy im Bereich International Relations der University of Cambridge.

Dieter Vranckx, CEO von SWISS, sagt: „Ich bedanke mich bei Tamur Goudarzi Pour für seinen großen Einsatz bei SWISS. Nach den schweren Corona-Jahren hatte er großen Anteil daran, dass SWISS sich rasch von der Krise erholen konnte und zu einer der profitabelsten Airlines Europas geworden ist. Ich freue mich, mit Heike Birlenbach eine ausgewiesene Airline-Expertin an Bord von SWISS zu begrüßen. Mit ihrem breiten Fachwissen, insbesondere in den kommerziellen Bereichen passt sie nicht nur menschlich, sondern auch fachlich sehr gut in unser Team.“ (red)