TUI Roadshow 2023 tourte durch Österreich

Die diesjährige Veranstaltungsreihe startete am 20. November in Bregenz und endete am 29. November in Graz. Insgesamt fanden in sieben Bundesländern die exklusiven Dinner mit Reisemesse und Produkt-Präsentationen für Reisebüromitarbeitende statt. Rund 550 Agents nahmen dieses Jahr an der Eventreihe teil und wurden zwischen der Präsentation der TUI Neuheiten für Sommer 2024 mit einem festlichen 3-Gänge-Menü in schönem Rahmen verköstigt.

"Für uns ist der persönliche Kontakt mit möglichst vielen ReiseverkäuferInnen sehr wichtig. Wir erfahren aus erster Hand, wo der Schuh drückt, bekommen unmittelbar Feedback zu unseren Produkten und wir freuen uns auch immer über die gute Laune, wenn eine Veranstaltung gut läuft - und das war auf unserer heurigen Roadshow eindeutig der Fall", so Heinz Zangerl, Leitung Veranstaltervertrieb TUI Österreich.

Neuigkeiten von TUI & Partnern

Auch dieses Jahr wurden den Agents bei der Roadshow die Neuigkeiten von TUI sowie die Reisehighlights für den kommenden Sommer, unter anderem mit der neuen Flugstrecke ab Innsbruck nach Karpathos sowie der Türkei als Fokusdestination bei TUI, präsentiert. Zudem konnten sich die Reisebüromitarbeitenden im Rahmen einer Reisemesse vor Start der TUI Präsentation bei zahlreichen Branchen-Partnern über deren Neuheiten und Produkte informieren. Unter allen teilnehmenden Agents der Roadshow wurden attraktive Reisepreise von TUI und den teilnehmenden Partnern verlost.

Als Partner mit dabei waren: TUI Magic Life, Robinson, Rixos Hotels, Grecotel, airtours, Austrian Holidays, Eurowings, Emirates sowie die Europäische Reiseversicherung. In den Bundesländern waren außerdem die Vertretungen der Flughäfen Innsbruck, Linz, Salzburg und Graz mit dabei.

Musikalischer Höhepunkt

Ein Highlight der Roadshow war die musikalische Soloshow der Künstler von „Pentaton Percussion“, die im Anschluss an ihre Aufführung an alle Agents Trommeln verteilten, um gemeinsam lautstark in den Rhythmus zu kommen. Wie jedes Jahr diente die Roadshow auch dem Austausch unter KollegInnen und Kollegen abseits vom Arbeitsalltag und dem gemütlichen Beisammensein in einem feierlichen Rahmen. TUI bedankt sich für die rege Teilnahme und den spannenden Austausch. (red)