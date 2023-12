Ricola lanciert Karaoke-Gondeln in den Schweizer Alpen

Von Abba über Queen zu Psy und Taylor Swift - in zwei exklusiv gestalteten Gondeln der Männlichenbahn in Grindelwald (Schweiz) wird seit 9. Dezember 2023 Karaoke gesungen. So beginnt der Winterspaß für die Gäste bereits bei der Talstation und die Wartezeit bis zur Skipiste wird zum musikalischen Erlebnis. Damit das ganze Stimm-Potenzial ausgeschöpft wird, stehen Ricola Bonbons zum Genuss bereit.

Karaoke-Gondeln fahren die ganze Wintersaison

"Bohemian Rhapsody" von Queen, "Ain’t no mountain high enough" von Marvin Gaye oder passend zur Weihnachtszeit "All I want for Christmas Is You" von Mariah Carey: zur Auswahl stehen 36 nationale und internationale Musik-Hits. Das gewünschte Lied wird über den eingebauten Bildschirm ausgewählt und zwei Mikrofone sorgen für eine klangvolle Fahrt.

Die Ricola Karaoke-Gondeln drehen während der ganzen Wintersaison ihre Runden auf der Strecke Grindelwald-Männlichen. Jede Karaoke-Gondel bietet dabei Platz für acht Personen - die Fahrt dauert 20 Minuten. Um das Erlebnis festhalten und mit Freunden teilen zu können, steht den Gäste der Ricola Karaoke-Gondel auch eine eingebauten Kamera zur Verfügung.

Nähere Infos unter: www.ricola.com/de-ch (red)