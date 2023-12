Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 50

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Präsidentschaftswahlen in Ägypten:

In Ägypten finden seit gestern, Sonntag bis Dienstag, den 12.12., Präsidentschaftswahlen statt. Nicht zuletzt aufgrund massiver Unterdrückung der Opposition gilt Amtsinhaber Abdel Fatah al-Sisi als klarer Favorit auf den Sieg. Besonders nach Verkündigung der offiziellen Wahlergebnisse ist mit Demonstrationen und entsprechend verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen.

Unabhängigkeitstag in Kenia:

Die Menschen in Kenia begehen am Dienstag den Unabhängigkeitstag. Aufgrund möglicher Proteste verschärfen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Nichtsdestotrotz sind gewaltsame Zwischenfälle und, vor allem in den Städten, örtliche Verkehrsbehinderungen möglich.

Landesweiter Streik im Personennahverkehr in Italien:

Die italienische Basisgewerkschaft USB hat für kommenden Freitag, den 15. Dezember 2023, zu einem flächendeckenden Streik im Personennahverkehr aufgerufen. Zahlreiche regionale und lokale Gewerkschaftsgruppen haben ihre Teilnahme angekündigt. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Verzögerungen kommen.

