Restplätze für die Beachcomber Golftrophy 2024

Die Beachcomber Resorts & Hotels laden auch für 2024 wieder zur Golf Trophy ins Paradis Beachcomber Golf Resorts & Spa ein. Die TeilnehmerInnen dürfen sich dabei nicht nur auf den frisch überholten, direkt am Meer gelegenen 18-Loch Paradis Golfplatz und diverse Turniere, sondern auch auf ein attraktives Rahmenprogramm freuen. Darunter kulinarische Höhepunkten, ein Nachtgolfturnier, diverse Ausflügen, eine Tombola mit hochwertigen Preisen und natürlich die vielfältigen Annehmlichkeiten der Top-Hotelanlage mit den frisch renovierten Zimmern und Restaurants.

Preisbeispiel: Die Beachcomber Golftrophy 2024 ist im Doppelzimmer Junior Suite inklusive Halbpension für circa 2.500 EUR (Flüge müssen extra gebucht werden) buchbar.

Weitere Details zum Angebot

Golfer, die nach dem Winter noch etwas Starthilfe benötigen, steht ein zertifizierter deutscher Golf Pro mit Rat und Tat zur Seite. Handicap verbessernde Schläger von B.I.G. oder der neue Enigma-Schaft können vor dem Turnier gefittet werden. Am Abschlussabend der Turnierwoche findet im Restaurant La Ravanne eine Tombola mit hochwertigen Preisen zugunsten der Michael Roll Kinderstiftung statt, welche Projekte für traumatisierte Kindern und Jugendliche unterstützt.

Um weitere Golfplätze kennenlernen zu können, stehen mögliche Ausflüge zum Tamarina Golf Estate, Avalon Golf Estate oder Heritage Golf Club auf dem Programm. Auf alle TeilnehmerInnen, die auch mal den einzigen Golfplatz im Nordwesten der Insel kennenlernen möchten, wartet, gegen Aufpreis, ein besonderes Golf-Heli-Boot-Erlebnis: Zuerst geht es rund 1,5 Stunden per Boot zum Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa im Norden der Insel. Von dort aus werden die Golfer per zehnminütigem Shuttle zum 18-Loch Par 72 Platz Mont Choisy Golf Platz befördert. Nach einer Runde Golf (inkl. Golfcart) geht es dann zum Heliport nach Triolet, von wo aus dann der Rückweg ins Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa per Helikopter zurückgelegt wird (rund 20 Minuten).

HIER der Flyer zur Golf Trophy mit weiteren Informationen zum Download. (red)