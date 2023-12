MSC Cruises stellt Chief Business Development Officer vor

Georg Schmickler arbeitet seit Anfang des Monats direkt in der Unternehmenszentrale in Genf, Schweiz, und berichtet dort an Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises. In seiner neuen Position werde Schmickler eine Schlüsselrolle in der strategischen Entwicklung des Unternehmens einnehmen und die Verantwortung für Österreich, Deutschland, Schweiz, Belgien, Niederlande und Luxemburg übernehmen.

„Wir freuen uns, Georg Schmickler in der Familie von MSC Cruises willkommen zu heißen. Er ist ein echtes Talent aus der Reisebranche und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit, der für unser weiteres Wachstum eine echte Bereicherung sein wird", so Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises.

Die jeweiligen Country Manager/Geschäftsführer werden zukünftig an Georg Schmickler berichten. Darüber hinaus besetzt er eine neu geschaffene, globale Leitungsposition für das „MSC Yacht Club“-Produkt, die sich auf die Verkaufs- und Marketingstrategie für diesen wichtigen Geschäftsbereich konzentriert.

Schmicklers Wegs zu MSC

Georg Schmickler freue sich über seine 'Aufnahme in die Familie von MSC Cruises' und sagt dazu: „Vor allem zu Gianni pflege ich seit Jahren eine enge Beziehung über meine bisherige Rolle bei DER Touristik, weshalb mich die Berufung zu diesen neu geschaffenen Positionen nicht nur ehrt, sondern mir dazu auch die Möglichkeit bietet, mein langjähriges Touristik-Know-how sowie mein Wissen über MSC erfolgversprechend einzubringen.“

Schmickler war seit Anfang 2021 Geschäftsführer der DER Touristik Hotels & Resorts GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der REWE Group in Köln. In dieser Funktion war er für ein weltweites Portfolio von 100 Hotels unter fünf Marken verantwortlich. Zuvor leitete er die Bereiche Strategie und Mergers & Acquisitions (M&A) der DER Touristik. Unter seiner Leitung expandierte das Unternehmen stark ins internationale Umfeld mit dem Schwerpunkt Osteuropa. (Red)