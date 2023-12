Rhomberg Reisen: Kinder-Sonderpreise für Korsika

Im Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ - den der Veranstalter exklusiv anbietet - gibt es für Kinder und Jugendliche neue Pauschalpreise. So können Kids bis inklusive 11 Jahre ab 449 EUR und Teens bis einschließlich 15 Jahre ab 549 EUR mit ihren Eltern im Familienbungalow eine Ferienwoche mit Flug und Verpflegung genießen. KundInnen, die bis 31. Dezember 2023 buchen profitieren außerdem vom Frühbucher-Versprechen, das kostenloses Umbuchen und Stornieren bis 30 Tage vor Anreise ermöglicht.

Weitere Angebote für Korsika

Neben dem Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ steht Reisenden mit „La Mora“, außerdem die neue Dependance in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Und mit „Les Amandiers“, das Jahr 2025 eröffnen soll, kündigt sich auch schon das nächste Projekt in unmittelbarer Nachbarschaft an.

Darüber hinaus bietet Rhomberg Reisen KundInnen eine große Auswahl an Hotels und Ferienwohnungen, geführten Rundreisen sowie eigene Rhomberg-Charter. So stehen ab 28. April jede Woche Flüge ab Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck sowie ab Memmingen und neu ab Friedrichshafen nach Calvi auf dem Programm. Ab dem Flughafen St. Gallen-Altenrhein wird zudem neben Calvi im Norden, neu auch Figari im Süden der Insel angeflogen.

Nähere Informationen unter www.rhomberg-reisen.com (red)