GTA Touristik: Holland & Flandern-Flusskreuzfahrt im Frühjahr

Der Frühling gilt als idealer Zeitpunkt für einen Besuch in Holland und Flandern: Denn dann präsentieren sich beide Beneluxstaaten in ihrer buntesten Farbenpracht. Neben Zielen wie Antwerpen, Gent und Brügge in Belgien stehen auch Rotterdam und Amsterdam auf dem Fahrplan, des erst 2021 komplett renovierten Vier-Sterne-Schiffes, MS Aurora

Ein Höhepunkt der Reise ist dabei der Besuch der weit über die Grenzen hinaus bekannten Blumenausstellung des Keukenhofs in Lisse. Ganze 7 Mio. Blumenzwiebeln in ihrer größten Blütenpracht sowie mehr als 20 Blumenshows erwarten BesucherInnen hier zwischen Ende März und Mitte Mai - heuer bereits zum 75. Mal.

Inkludierte Leistungen & zubuchbare Pakete

Das siebentägige Kreuzfahrt-Arrangement von GTA Touristik umfasst neben Vollpension an Bord inkl. Galaabend und Bordprogramm auch alle Schleusen- und Hafengebühren sowie eine kompetente deutschsprachige Kreuzfahrtleitung. Individuell dazu gebucht werden können sowohl ein An- und Abreisepaket mit Flügen ab Wien oder Graz nach Amsterdam sowie die Transfers vom Flughafen zum Einschiffungshafen in Rotterdam und retour (ab 450 EUR), ebenso wie das Ausflugspaket um 329 EUR, das einen Ausflug nach Delft, eine Stadtrundfahrt in Rotterdam, eine Grachtenrundfahrt in Amsterdam, einen Rundgang in Hoorn, den Ausflug zum Blumenhof Keukenhof, Ganztagesausflüge nach Brügge & Gent sowie einen Stadtrundgang durch Antwerpen beinhaltet.

Für Alleinreisende Gäste hat GTA Touristik ein „Single Special“ geschnürt, bei dem in Kategorie B die Möglichkeit besteht, am Hauptdeck eine Doppelkabine zur alleinigen Benutzung zum Aufpreis von nur 300 EUR zu buchen.

Preise & Termine:

Buchbar ist die Flusskreuzfahrt „das Beste von Holland & Flandern zur Zeit der Tulpenblüte“ für vier Termine im Frühjahr: 2.-8. April, 8.-14. April, 14.-20. April und 1. – 7. Mai 2024, ab 899 EUR. Der Termin von 14. bis 20. April eignet sich besonders für Rock ‘n‘ Roll-Fans, da während dieser Flusskreuzfahrt an drei Abenden Andy Lee Lang, der Botschafter des Rock ‘n‘ Roll Welthits zum Besten geben wird.

Nähere Informationen unter: www.gta.at (red)