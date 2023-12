Secluded Africa: Neue Villen - noch mehr Exklusivität

Die drei außergewöhnlichen Busch-Lodges sowie die Beach Lodge an der Küste Kenias befinden sich an ausgewählten Orten, fernab von Touristenmassen. Fixe Zeiten für Aktivitäten im Busch gibt es bei Secluded Africa nicht. Reisende teilen sich den Tag individuell nach ihren Wünschen ein, unternehmen ihre Ausflüge dann, wenn sie Lust darauf haben. Ob ein ganztägiger Game Drive mit Frühstück und Mittagessen an idyllischen Plätzen in der Savanne, ein Dorfbesuch oder eine nächtliche Ausfahrt – jeder Tag wird gemeinsam mit den Guides individuell geplant.

Neue Villen in der Mara Lodge

Noch mehr Exklusivität genießen Gäste ab sofort in den beiden neuen Villen, die erst kürzlich fertiggestellt wurden. The Private Villa in der Instinct of the Mara Lodge, die in puncto Design das pure Out-of-Africa Feeling verströmt, verwöhnt mit zwei großen Schlafzimmern mit angrenzendem Bad, privaten Terrassen und einem Wohnraum mit offenem Kamin für kuschelige Momente. Ein großzügiger Plunge Pool lädt an heißen Tagen zur Abkühlung ein. Spektakulär ist auch die Lage der Villa: ganz in der Nähe eines Wasserloches, das regelmäßig von Zebras, Antilopen, Giraffen und Elefanten besucht wird.

Blick auf den „Kili“

The Cliff Villa, das neue Juwel der Kipalo Hills Lodge, begeistert nicht nur mit ihrer exponierten Lage auf einem Felsen direkt vor dem Abgrund, sie eröffnet auch unglaubliche Ausblicke auf die weiten Ebenen des Mbulia Conservancy bis hin zum Kilimanjaro. Im Design angelehnt an die schicken Suiten im Cardamom House, dem Boutique Hotel an der Küste, besticht sie nicht nur mit einem großzügigen Wohnraum mit integriertem Bad, sondern auch mit einem riesigen Deck sowie einem Plunge Pool, der in den Felsen gebaut ist. Das Highlight der The Cliff Villa ist die Dachterrasse, auf der ein Skybed zum Schlafen und Träumen unter dem sagenhaften Sternenhimmel des Tsavo West Nationalparks einlädt. (red)