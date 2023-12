Montenegros Kulturevents 2024

Von den montenegrinischen Bergen bis zur Schönheit der Adriaküste, von Naturschutzgebieten und fünf Nationalparks, von Höhlen und Schluchten bis zu 117 Stränden entlang einer über 290 km langen Küste, alles umarmt von den liebevollen Gesichtern der Einheimischen und der traditionellen Gastfreundschaft.

Das ganze Jahr hindurch finden in Montenegro nationale und internationale Kulturevents statt. Das sind die Top Kulturevents in Montenegro 2024 in chronologischer Reihenfolge:

Jänner

Mimosenfest, Herceg Novi

Das Mimosenfest in der Küstenstadt Herceg Novi feiert die Ankunft des Frühlings mit einem Karneval, Ausstellungen und Blumenpräsentationen. Benannt nach der ikonischen gelben Blume, die zu den ersten Frühlingsblühern des Landes gehört, pflücken Freiwillige über 10000 Mimosen und arrangieren sie zu kunstvollen Sträußen, bevor sie in der ganzen Stadt verteilt werden. Während des Festes marschiert eine Parade von Musikern und Tänzern durch die Straßen, und die Händler verteilen kostenlos gebratenen Fisch und Wein sowie die charakteristische Blume.

Februar

Winterkarneval, Kotor

Der Winterkarneval von Kotor ist ein einzigartiges, traditionsreiches Ereignis. Angeführt von der Karnevalsmütze folgt der Umzug der traditionellen Route, nach der der Schuldige für alle Probleme von Kotor verbrannt wird. Die Veranstaltung erstreckt sich über fünf Tage mit einem Musikprogramm, Konzerten, Kinderkarnevalsattraktionen und Wettbewerben und findet am letzten Sonntag im Februar statt.

Mai

Karneval, Budva

Anfang des Monats findet in der historischen Küstenstadt der internationale Frühlingsmaskenball statt, der für seine Feste, Karnevalsveranstaltungen, Fischertreffen und fröhlichen Menschenmassen bekannt ist. Die für ihre Strände und ihr Nachtleben bekannten Bars und Plätze in der Altstadt von Budva verwandeln sich zu Beginn des Karnevals in Mini-Konzerte und DJ-Sets.

Juni

Southern Soul, Ulcinj

Das Southern Soul, das 2023 nach einer zweijährigen Pause sein 10-jähriges Jubiläum feierte, ist das weltweit führende Jazz-, Funk- und House-Festival mit über 40 Live-Acts auf drei Bühnen am längsten Sandstrand Montenegros an der Mittelmeerküste, Velika Plaža. Das Festival setzt sich für umweltfreundliche Initiativen ein, darunter das Verbot von Plastiktüten und die Aufforderung an die Festivalbesucher, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

Juli

Fascinada, Perast

Dieses Fest, das auf das Jahr 1452 zurückgeht, ist eine der beliebtesten Veranstaltungen im montenegrinischen Kulturkalender. Es beginnt mit einer feierlichen Prozession von geschmückten Schiffen und Booten, die um die Insel "Maria vom Felsen" in Perast segeln. Die Einheimischen setzen die Tradition fort, indem sie Steine um die Insel werfen, um ihr Fundament zu stärken. Gefeiter wird bis in die Nacht hinein mit traditionellen Liedern und einem abendlichen Fischessen

August

Boka-Nacht, Kotor

Dieses bekannte Fest ist das beliebteste Sommerereignis in Kotor. Touristen und Einheimische strömen in die Bucht, um die ganze Nacht durchzufeiern, Feuerwerke zu bestaunen und kunstvoll geschmückte Boote und Festwagen zu sehen, die um einen begehrten Preis wetteifern. Die Veranstaltung beginnt mit einer Parade von Booten entlang der Uferpromenade von Kotor, die die ikonische Bucht beleuchtet, und wird mit einem kostenlosen Open-Air-Konzert in der Nähe der Altstadt fortgesetzt, bis die Sonne aufgeht.

Lake Fest, Krupac-See

Dieses beliebte Rockmusikfestival findet jeden Sommer am Krupac-See in der Stadt Nikšić statt. Das Festival, das jährlich über 20000 Musikfans anzieht, verfolgt ein nachhaltiges und umweltfreundliches Mantra. Die Hauptbühne befindet sich inmitten von Bäumen mit Blick auf den See und die Festivalbesucher können kostenlos im Wald zelten.

Oktober

Tag des Širun, Budva

Dieses eintägige traditionelle Volksfest mit Fisch, Wein und Bier findet in der historischen Küstenstadt Budva statt. Das kostenlose kulinarische Ereignis wird seit über 50 Jahren gefeiert und bietet kostenlose Verkostungen mit lokaler Unterhaltung.

Tage des Pljevlja-Käses, Pljevlja

Bei diesem dreitägige Käse-Festival in der charmanten Bergstadt Pljevlja wird dem berühmten salzigen Käse der Stadt gehuldigt, dessen Herstellungsart und Produktion geographisch und markenrechtlich geschützt ist.

November

Olivenfest, Bar

Die ruhige Altstadt von Bar erstrahlt während dieses traditionellen Erntefestes zu Ehren der Olive in vollem Glanz. Die Veranstaltung, die mehr als 10 000 Menschen in die alten, unebenen Straßen lockt, bietet lokale Weine, Folkloredarbietungen und Verkostungen der bescheidenen Frucht.

Dezember

Festival des Weins und der Ukelei, Virpazar

Das Festival im Dorf Virpazar am Skadar-See feiert 2023 sein 25-jähriges Bestehen und weiht die Besucher in die kulinarischen Geheimnisse der Region ein. Geboten werden die beiden Dinge, für die die Region bekannt ist: Wein und ein Fisch aus dem See, der Ukelei genannt wird. (red)