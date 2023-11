Sun Siyam Pasikudah feiert Wiedereröffnung

in Sri Lanka,

Deepak Booneady, der CEO von Sun Siyam Resorts, sagt zur Wiedereröffnung: „Die vorübergehende Schließung des Resorts, die durch die Pandemie noch verlängert wurde, hat uns die Gelegenheit geboten, an einer umfassenden Aufwertung des Resorts zu arbeiten. In enger Zusammenarbeit mit den Innenarchitekten von Studio Sixty7 haben wir Sun Siyam Pasikudah einer behutsamen Erneuerung unterzogen. Wir sind sehr stolz darauf, das Resort als herausragendes Mitglied der Sun Siyam Resorts-Kollektion wieder zu eröffnen und laden alle Gäste ein, die Schönheit dieses Landstrichs von Sri Lanka zu entdecken.“

Ursprünglich im Jahr 2014 als Sun Aqua Pasikudah eröffnet, erfuhr das Resort 2020 ein Rebranding und wurde Teil der Sun Siyam Resorts. Das Fünf-Sterne-Boutique-Resort erstreckt sich entlang der Ostküste Sri Lankas und ist etwa sechs Autostunden vom Bandaranaike International Airport in Colombo entfernt.

Besonderheiten des Boutique-Resorts

Die 34 geräumigen und modernen Suiten und Villen, ausgestattet mit 1 oder 2 Schlafzimmern, verfügen teilweise über einen privaten Pool und verteilen sich im tropischen Garten oder liegen direkt am Sandstrand. Darüber hinaus bietet das Resort seinen Gästen ein vielfältiges gastronomisches Angebot, angefangen beim Weinkeller Cellar bis hin zum Slice & Grill am Pool oder dem Beach Shack, wo erfrischende Getränke direkt am Strand serviert werden.

Auch Tagesausflüge werden auf Wunsch für Gäste arrangiert - beispielsweise zu bedeutenden Attraktionen, wie dem Sigiriya-Felsen, eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Sri Lankas, oder dem Höhlentempel von Dambulla, der wie Sigiriya zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.

Für Naturliebhaber werden von Mai bis September Walbeobachtungstouren angeboten, sowie Besuche in Polonnaruwa und dem Minneriya National Park. Der Nationalpark gilt als einer der besten Orte, um Asiatische Elefanten in freier Wildbahn zu beobachten.

