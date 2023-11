Vorweihnachtliche Events auf den Florida Keys & Key West

Von Kunsthandwerk bis zur Bootsparade - Hier einige Highlights die BesucherInnen auf den Florida Keys & Key West geboten werden:

Schneespaß und Oldtimer-Korso

Ein 30 Tonnen schwerer Berg aus Schnee: Dieses Highlight erwartet kleine und große BesucherInnen auf dem 19. jährlichen Holiday Fest in Islamorada am 1. Dezember 2023 (16 bis 22 Uhr). Der Winterspaß unter Palmen ist auf der Great Lawn im Founders Park, zu finden. Während die Kleinen im Schnee toben, können Erwachsene auf dem Holiday Gift Bazaar stöbern oder auf handgefertigte Ornamente von 50 lokalen KünstlerInnen während einer Online-Auktion bieten. Live-Bühnenauftritte sorgen für Unterhaltung und festliche Stimmung.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Holiday Parade (ab 19:30 Uhr) mit geschmückten Festwagen, Bands, dem Weihnachtsmann - und vor allem zahlreiche liebevoll restaurierte Oldtimer.

Lichterglanz auf dem Wasser

Die Gewässer rund um die Florida Keys verwandeln sich in der Vorweihnachtszeit stellenweise in ein Lichtermeer. Zwischen dem 8. und 16. Dezember 2023 kreuzen beleuchtete und festlich geschmückte Boote an ausgewählten Orten entlang der Inselkette zwischen Key Largo und Key West. Die einzelnen Bootsparaden haben jeweils ihren eigenen Charme und können an folgenden Terminen besucht werden:

8. Dezember, Stock Island (Holiday Lighted Boad Parade)

8. Dezember, Blackwater Sound, (Key Largo Boat Parade, Christmas Around the World)

9. Dezember, Key West Historic Seaport and Harbor (Schooner Wharf Bar Lighted Boat Parade)

10. Dezember, Key Colony Beach (Christmas Boat Parade)

16. Dezember, Little Torch Key (Kiki’s Sandbar Lighted Boat Parade)

Freiluftbasar - Artisan Market in Key West.

Der traditionelle Freiluftbasar "Artisan Market" findet am 3., 17. und 31. Dezember 2023 von 10 bis 14 Uhr im Indigenous Park am Higgs Beach in Key West statt. BesucherInnen können sich auf eine lebhafte Atmosphäre freuen, geprägt von örtlichen KünstlerInnen, HandwerkerInnen und KöchInnen, untermalt mit Live-Musik und Street Performance - und das bei kostenfreien Eintritt. (red)