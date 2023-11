Etihad feiert 20 Jahre mit 20% Rabatt

Vom 24. bis 27. November 2023 können Gäste auf ausgewählten Destinationen von Etihad bis zu 20% sparen. So stehen KundInnen neben Abflügen ab Wien auch Amsterdam, Athen, Barcelona, Brüssel, Kopenhagen, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, Lissabon, Madrid, Mailand, Moskau, München, Paris, Rom und Zürich zur Verfügung.

Als Ziele locken: Abu Dhabi, Al Ain, Amman, Bahrain, Beirut, Peking, Kairo, Chennai, Dammam, Doha, Dubai, Guangzhou, Hyderabad, Jakarta, Jeddah, Johannesburg, Karachi, Kalkutta, Kozhikode, Kuala Lumpur, Kuwait, Lahore, Male, Manila, Melbourne, Mumbai, Maskat, Nairobi, Narita, Neu-Delhi, Osaka, Riad, Seoul, Seychellen, Shanghai, Sydney, Tel Aviv und Thiruvananthapuram.

Neue Lounges am FH Abu Dhabi

Etihad-Gäste können sich zudem auf die neuen Lounges am Internationalen Flughafen Abu Dhabi freuen. Die Etihad Lounges stehen Gästen der Klassen The Residence, First und Business sowie Etihad Guest Mitgliedern mit entsprechendem Status zur Verfügung. Economy-Reisende, die die exklusiven Lounge-Bereiche nutzen möchten, können je nach Verfügbarkeit Zugang zur Etihad Business Lounge erwerben.

Weitere Informationen unter: etihad.com (red)