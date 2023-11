ÖRV Akademie 2024 ist bereits ausgebucht

Wie das Travel Training Center heute mitteilte, ist die ÖRV Akademie 2024, die am 10. Jänner mit dem ersten von fünf Modulen startet, und am 26. April 2024 mit der letzten Einheit endet, bereits ausgebucht. Für die Business Travel Akademie 2024 von 19. - 22. März 2024 in Wien, sind allerdings noch Plätze frei.

Geschäftsreise-Know-how auf dem neuesten Stand

Die Business Travel Akademie ist das einzige Angebot des TTC, das sich nicht ausschließlich an MitarbeiterInnen von Reisebüros und Reiseveranstaltern richtet, sondern an Travel ManagerInnen aller Unternehmen.

Immer wieder nehmen auch KollegInnen aus Business Travel Reisebüros daran zu ihrem Vorteil teil und verbinden sich damit auch mit ihren KundInnen, den Travel ManagerInnen der Unternehmen und lernen ganz nebenbei über deren Bedürfnisse. Start der 15. Business Travel Akademie ist am 19. März 2024, vier Tage in Präsenz in Wien. Dank auch hier großartiger Sponsoren zu einem unschlagbaren Preis. Business-Travel-Akademie - Das volle Programm

Das TTC Training Center:

Gegründet im Jahr 2000, ist das TTC Training Center das einzige spezialisierte Institut für TouristikerInnen. Sämtliche Online-Live- sowie stationären Trainings sind auf die Bedürfnisse der KollegInnen in den Reisebüros und der Reiseveranstalter abgestimmt und jährlich nehmen rund 1.300 TouristikerInnen am umfangreichen Angebot des TTC teil.

Nähere Infos zum TTC unter: www.ttc.at (red)