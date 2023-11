AUA ist neuer Premium-Partner der Hahnenkamm-Rennen

Mit über 93 Jahren Geschichte sind die Hahnenkamm-Rennen ein integraler Bestandteil der österreichischen Kultur, der von Menschen aus aller Welt verfolgt wird. Die Hahnenkamm-Rennen sind das Highlight im internationalen Wintersportkalender und ein unverzichtbares Ereignis für alle alpinen Skisport-Enthusiasten. Im Jahr 2024 werden die Rennen vom 19. bis 21. Jänner ausgetragen.

Anschnallen, losstarten

„Austrian Airlines verkörpert Österreich sowie die österreichische Tradition und Gastfreundschaft auf der ganzen Welt. Das Hahnenkamm-Rennen zählt seit vielen Jahren zu den bedeutendsten Bestandteilen der österreichischen Sportgeschichte, immerhin spielt das Skifahren in unserem Land eine besondere Rolle. Diese gemeinsame Tradition bildet das Fundament unserer Partnerschaft in vielfacher Hinsicht“, betont Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines. „Wir sind begeistert, dass der „Hahnenkamm“ heuer im Austrian-Rot strahlen wird, und freuen uns auf eine erfolgversprechende Zusammenarbeit in den kommenden Jahren!“

Angepasst an den Markenauftritt von Austrian Airlines wurde auch ein Dreiklang passend zum Rennen kreiert: „Anschnallen. Losstarten.“ Die Sichtbarkeit des Austrian Airlines Logos erstreckt sich über verschiedene Positionen der Rennstrecken, darunter das Slalom LED-Starthaus, der Brückenschuss mit dem Gschöss, sowie die Seidlalm. Der absolute Eyecatcher ist der Austrian-Heißluftballon im Zielbereich.

Philipp Radel, CEO der Weirather Wenzel und Partner AG: „Die langfristige Partnerschaft mit Austrian Airlines freut uns sehr. Die Hahnenkamm-Rennen sind im alpinen Skisport das Aushängeschild für Österreich und daher passt die Partnerschaft mit Austrian Airlines hervorragend. Gemeinsam mit Austrian Airlines werden wir die Hahnenkamm-Rennen im globalen Kontext weiter positionieren und bekannt machen. ‚Anschnallen. Losstarten.“ nehmen wir gerne auf und werden bereits bei den kommenden Hahnenkamm-Rennen im Januar die Sichtbarkeit und das Engagement von Austrian Airlines in Kitzbühel greifbar machen.“ (red)