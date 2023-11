Swan Hellenic: Spitzbergen-Expedition im Sommer 2024

Denn ein Vorteil des wendigen 5-Sterne-Schiffs, das Platz für nur 152 Gäste bietet: Es erreicht durch seine geringe Größe auch entlegene Fjorde und Buchten. Im arktischen Sommer entdecken die Passagiere so unter der Mitternachtssonne Spitzbergens die kurzzeitige Wildblumenblüte der Tundra. Dort grasen riesige Herden von Rentieren. Mit Glück sehen sie auch einen Polarfuchs aus der Nähe. Mit den Zodiacs geht es auf Ausfahrten, durch das Nordpolarmeer, bei denen Belugas und Buckelwale sowie Walrosse, Robben und zahlreiche Seevögel gesichtet werden.

Details zur Route der SH Vega

Startpunkt der Expeditions-Kreuzfahrt ist die nördlichste Stadt der Welt, Longyearbyen, mit dem nördlichsten Pub der Welt. "Wer dort eine Reise beginnt, hat das Gefühl, am Ende der Welt zu sein – im Königreich der Eisbären", so ein Sprecher von Swan Hellenic. "Auf Spitzbergen leben mehr als 3.000 dieser eindrucksvollen Raubtiere. Nirgendwo auf der Welt gibt es mehr von ihnen. Da die SH Vega in die abgelegenen Eisbär-Regionen fährt, ist es sehr gut möglich, dass die Gäste nicht nur einen, sondern gleich mehrere der größten Landraubtiere der Welt entdecken werden." Eindrucksvoll ist außerdem die Möglichkeit, mit Zodiacs und Kanus näher an die gigantischen Gletscher heranzufahren, die mehr als die Hälfte des Archipels mit Eis bedecken."

Reisebeispiel: Die 7-Nächte Reise an Bord der SH Vega, Svalbard Explored, ab/bis Longyearbyen, inklusive Charterflug nach Longyearbyen, von 7.- 14. Juli 2024, ist ab 8.354 EUR p.P. (Außenkabine), inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Service. buchbar.

