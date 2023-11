Gewinnerinnen der TUI Trainings Challenge 2.0

Vom 12. bis 27. Oktober fand die TUI Trainings Challenge 2.0 via E-Learning über das TUI Newsnet statt. Knapp 650 Agents nahmen an der zweiwöchigen Challenge teil und bauten bei den dreiteiligen E-Learnings ihr Wissen zu TUI-relevanten Themen und zur in das TUI Portfolio wiederaufgenommenen Destination Kapverden aus.

TU gratuliert den Gewinnerinnen

Am 8. November wurden unter allen Teilnehmenden der TUI Trainings Challenge 2.0 nach dem Zufallsprinzip drei Gewinnerinnen gezogen.

Den Gewinn von zwei Flugplätzen von Wien nach Sal und retour sicherte sich Jana Jessenitschnig von der Reiswelt. Melanie Karall, ebenso von der Reisewelt, gewinnt vier Nächte Aufenthalt im Robinson Cabo Verde für zwei Personen und Verena Ringer von TUI Das Reisebüro kann sich über drei Nächte Aufenthalt im RIU Palace Santa Maria auf Sal für zwei Personen freuen. TUI gratuliert den Gewinnerinnen herzlich und bedankt sich für die rege Teilnahme an der diesjährigen TUI Trainings Challenge. (red)