HX stellt Expeditions-Saison 2025/26 vor

HX Hurtigruten Expeditions veröffentlicht das neue Programm für die Saison 2025/26. So werden die HX-Expeditionsschiffe besondere Reiseziele auf fünf Kontinenten und mehr als 80 Routen ansteuern - darunter Alaska, die Antarktis und die Nordwestpassage. Nach der ersten Saison in Westafrika (ab November 2023) und der erfolgreichen Einführung von drei neuen Galapagos-Routen im Jahr 2023 wird HX seine Präsenz in warmen Gewässern weiter ausbauen.

„Wir sind sehr stolz darauf als einziger Anbieter der Branche auf 130 Jahre Erfahrung in der Expeditionskreuzfahrt zurückgreifen zu können“, sagt Alex Delamere-White, Chief Commercial Officer von HX. „Unsere beständigen Investitionen in die Regionen, die wir besuchen und in unser breites Angebot haben ein solides Fundament geschaffen. Darauf aufbauend, fördern wir die Verbindungen zu den Menschen und Gemeinden, die wir besuchen, weiter, und sehen einer starken Saison 2025/26 entgegen.“

Expeditions-Saison 2025/26

Grönland:

Mit MS Spitzbergen, dem vierten Expeditionsschiff in der Region, wird HX mehr Abfahrten und damit die bisher umfangreichste Grönland-Saison anbieten. Die Reederei wird zudem den neuen Flughafen in Nuuk nutzen, dessen Eröffnung für 2024 geplant ist. Die HX-Expeditionsschiffe reisen entlang der grönländischen Westküste. Drei der Routen beginnen und enden in Nuuk: Die eisigen Gewässer der Diskobucht, Mythische Länder des Nordens und der Expedition in den äußersten Norden nach Thule und zum Kane Basin.

Island:

HX hat zudem zwei neue Reiserouten um Island im Programm. Dazu gehört die Expedition urgewaltiges Island - Umrundung der Insel ab Reykjavik mit dem Hybrid-Expeditionsschiff MS Fridtjof Nansen oder MS Maud. Die drei Reisen beginnen in der isländischen Hauptstadt Reykjavik, wo HX seit September 2023 als erste Reederei im Hafen Landstrom nutzt.

Nordwest-Passage und arktisches Kanada:

2025 führt HX vier neue Reisen ins arktische Kanada ein, die alle im neuen Hafen in Nuuk, Grönland, beginnen oder enden – davon zwei komplette Durchquerungen der Nordwest-Passage. Die Nordwest-Passage gehört zu den entlegensten Seewegen der Welt und wird jährlich von nur wenigen tausend Personen befahren. Die HX-Gäste können zwischen der legendären Ost-West-Route, die erstmals vom norwegischen Entdecker Roald Amundsen 1906 befahren wurde und der neuen West-Ost-Route an Bord von MS Roald Amundsen von Alaska nach Grönland wählen.

Antarktis:

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Planung von Antarktis-Expeditionen wird HX seine Führungsrolle in der Region mit 50 Abfahrten zum siebten Kontinent weiter ausbauen. Dies ist das bisher größte Angebot in dieser Destination, das durch die Aufnahme eines vierten Schiffes, MS Maud, in der Saison 2023/2024 ermöglicht wird.

Während der aktuellen Antarktis-Saison spendet HX im Rahmen seines Wissenschafts- und Bildungsprogramms mehr als 1.000 Kreuzfahrtnächte für Forscher wissenschaftlicher Projekte und lädt seine Gäste zur Teilnahme an zwölf Citizen Science-Projekten ein. Mit Blick auf das Jahr 2025 plant HX, neue Forschungspartner an Bord zu begrüßen und seine Unterstützung und Investitionen in Wissenschaft und Bildung auszubauen.

Spitzbergen:

Die neue Route führt Reisende weit über den Polarkreis und in entlegene Regionen des Archipels. Die Expedition startet in Longyearbyen, der nördlichsten Stadt der Welt. Auf eindrucksvollen Kajaktouren oder Gletscherwanderungen können Abenteuerlustige, in Begleitung von Ornithologen, Wissenschaftlern und Forschern, eine Vielfalt an Wildtieren, wie Küstenseeschwalben, Eisbären, Wale und Walrosse beobachten.

Alaska:

Auch in der fünften Saison der HX-Expeditionen nach Alaska wird MS Roald Amundsen, das weltweit erste Schiff mit Hybridantrieb, eingesetzt. Das innovative Expeditionsschiff ermöglicht es den Reisenden an Bord abgelegene Häfen zu erreichen, die für größere Schiffe unzugänglich sind und dabei die bemerkenswerte Tierwelt und atemberaubende Landschaft Alaskas zu erkunden.

Westafrika:

In diesem Jahr startet HX mit seinen Expeditionen nach Westafrika, und steuert als einzige Anbieter auf exklusiven Seereisen die Inselgruppen der Kapverden und Bissagos an. Die Gewässer um die Bissagos-Inseln, die zum UNESCO-Biosphärenreservat gehören, erfordern besondere Fachkenntnisse der HX-Nautiker. Die Mitglieder des Black Travel Advisory Board von HX treiben die Entwicklung neuer Programme voran, die das Engagement und die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften vor Ort stärken.

Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.de (red)