50 Jahre Scylla AG

Heute nennt die Firma, welche im Privatbesitz ist, 39 Schiffe Ihr eigen und in der Geschäftsleitung fungieren in zweiter Generation die Brüder Arno (CEO) und Robert (CTO). Für die kommenden Jahre gibt es große Expansionspläne, den neben zwei weiteren Schiffen noch in diesem Jahr, sind für die kommenden Jahre bis zu vier zusätzliche Schiffe pro Jahr geplant.

Gründung des Flussreiseveranstalters VIVA Cruises



Der Großteil der Schiffe wird an Veranstalter verchartert, doch seit der Gründung des Flussreiseveranstalter VIVA Cruises im Jahr 2018, fungiert die Scylla AG nun erstmals auch selbst als Reiseveranstalter. Luxuriöse Hotelschiffe im Bereich „4 Sterne plus“ mit einem All-Inclusive Konzept. Extra zu bezahlen sind lediglich Landausflüge sowie Spa-Anwendungen. Unter allen acht VIVA-Schiffen sind die VIVA 1 und VIVA 2 die ersten speziell für VIVA Cruises gebauten Schiffe, welche auch in Sachen Energieeffizienz punkten können. Solarzellen, Wärmerückgewinnung sowie sauberer GLT-Treibstoff der für einen sehr niedrigen Schadstoffausstoß sorgt.

Jubiläumsfahrt von Wien nach Bratislava

Im Rahmen einer 2-Nächte-Rundfahrt von Wien nach Bratislava und retour, wurde gemeinsam mit der Familie Reitsma dieses Jubiläum gebührend gefeiert. Geladen auf der VIVA 2 waren Freunde, Geschäftspartner und Mitglieder der Presse und durften sich vom hervorragenden Service auf einem Schiff der VIVA Flotte überzeugen. (red)