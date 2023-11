Ponant: Infoabend im Naturhistorischen Museum Wien

"Anlässlich der Sonderausstellung „ARKTIS - Polare Welt im Wandel“ im Naturhistorischen Museum in Wien möchten wir Sie und Ihre Freunde gerne zu einem Informationsabend mit vorheriger Besichtigung der Sonderausstellung einladen", so Andrea Hendel von Ponant Cruises & das Seereisen Center Team in der Einladung.

Infoabend im NHM Wien

Datum: Montag, 20. November 2023

Montag, 20. November 2023 Uhrzeit: ab 17:00 Uhr

ab 17:00 Uhr Location: Naturhistorisches Museum, 1010 Wien, Burgring 7

Naturhistorisches Museum, 1010 Wien, Burgring 7 Unkostenbeitrag: 18 EUR für Museumseintritt, Erfrischungen und Präsentation von Ponant Cruises

Anmeldung: Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Die Bestätigung der Teilnahme erfolgt nach Einlangen der Anmeldung beim Seereisen Center unter: Tel.: +43 1 713 04 00 / E-Mail: office@seereisen-center.at

Yachtkreuzfahrten durch Polare Welten

Besuche in ökologisch sensiblen Gegenden unseres Planeten sind nur unter Berücksichtigung besonderer Voraussetzungen vertretbar. Die Reederei Ponant ist sich der Verantwortung gegenüber den Ökosystemen und den dort lebenden Gemeinschaften bewusst, deshalb hat der Schutz der Umwelt höchste Priorität. Mit der Ponant Foundation werden internationale Projekte zur Erhaltung der Lebensräume in den Ozeanen und der polaren Regionen unterstützt.

Die Reederei Ponant bietet an Bord ihrer Flotte von 13 modernen, kleinen Schiffen eine Kombination der Vorzüge einer Luxus-Kreuzfahrt mit herausragender Qualität in Service und Ausstattung und einem hervorragenden Angebot an Expeditionen auf höchstem Niveau. Die technische Ausstattung der Schiffe und ein Team erfahrener, besonders geschulter Naturführer ermöglichen das Kennenlernen entlegener Regionen abseits der Zivilisation. (red)