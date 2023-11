Vier Dörfer in China von UNWTO ausgezeichnet

Die vier Dörfer, Xiajiang in der Provinz Zehjiang, Huangling in der Provinz Jiangxi, Zhagana in der Provinz Gansu und Zhujiawana in der Provinz Shaanxi, wurden im Rahmen der Generalversammlung der UNWTO ausgezeichnet.

Diversität, Tradition und Naturschutz

Sie wurden ausgewählt, da sie lokale Werte, kulturelle Diversität, kulinarische Tradition und Naturschutz vereinen und so den Tourismus in ländlichen Regionen fördern. Tourismus wird dort als Katalysator für Wohlstand und Weiterentwicklung genutzt. Insgesamt wurden in diesem Jahr Jahr wurden acht Dörfer in China nominiert.

Zur Weiterbildung steht der Reisebranche auch 2023 das zweistufige „China Reise Experte“ E-Learning-Programm und die „"Nihao China"- Podcastreihe zur Verfügung. (red)