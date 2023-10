Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 43/44

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Pro-palästinensische Demonstration in Bilbao:

Für morgigen Samstag, den 28. Oktober 2023, haben Aktivisten in der nordspanischen Stadt Bilbao zu einer pro-palästinensischen Demonstration aufgerufen. Es kann zu örtlichen Verkehrseinschränkungen kommen.

Tag der Republik in der Türkei:

Am Samstag sowie am Sonntag, den 29. Oktober 2023, wird in der Türkei der Tag der Republik begangen. Der Feiertag beginnt am Samstag um 13 Uhr Ortszeit und dauert insgesamt 35 Stunden. Anlässlich des Termins ist mit Demonstrationen und verschärften Sicherheitskontrollen zu rechnen. Örtliche Verkehrsbehinderungen und gewaltsame Zwischenfälle sind möglich.

Regionalwahlen in Kolumbien:

In Kolumbien finden am Sonntag Regionalwahlen statt. Insbesondere nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse ist mit Protesten zu rechnen, entsprechend verschärfen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Gewaltsame Zwischenfälle sind dennoch nicht auszuschließen.

Parlamentswahlen im Oman:

Ebenfalls am Sonntag wählen die Menschen im Oman ein neues Parlament. Im Hinblick auf mögliche Proteste werden die Sicherheitsvorkehrungen im ganzen Land verschärft. Unter Umständen kann es zu lokalen Einschränkungen im Verkehr kommen.

Lokalwahlen auf den Philippinen:

Auf den Philippinen werden am Montag, den 30. Oktober 2023, Lokalwahlen abgehalten. Behördenangaben zufolge kann es im gesamten Land zu vermehrt auftretenden gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Kandidaten kommen. Daher sei auch mit erheblich verstärkter Polizeipräsenz und vermehrten Kontrollen im gesamten Land zu rechnen.

Anhaltende Streiks der Flugsicherung auf den Kanaren:

Aktuell und voraussichtlich noch bis einschließlich 31. Oktober 2023 streiken die Mitarbeitenden der Flugsicherung auf den Kanarischen Inseln. Hauptsächlich betroffen ist der Flughafen von Lanzarote, auch Fuerteventura, La Palma und El Hierro kommt es zu Einschränkungen. Urlauber sind angehalten, sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den neuesten Fluginformationen zu erkundigen.

