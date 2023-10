TUI bietet Flug-Peps für Hurghada ab Wien & Linz

Agents, die eine Auszeit vom Alltag benötigen und den Sommer verlängern möchten, finden in Ägypten ideale Voraussetzungen für einen Bade-, Tauch- oder Erholungsurlaub. TUI bietet im November über 150 Hotels in und rund um Hurghada an, darunter auch einige der beliebtesten TUI Hotels, wie etwa den TUI Magic Life Kalawy oder das TUI Blue Crystal Bay.

Ab 149 EUR nach Hurghada

Das Flug only Pep-Offer ab 149 EUR ist gültig für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder bis 11,99 Jahre (Infantgebühr in Höhe von 60 EUR für Kinder unter 2 Jahre). Buchungsanfragen gehen schriftlich an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit. Kombinationen von Wien- und Linz-Flügen sind gerne auf Anfrage möglich.

Flugoptionen:

Linz - Hurghada - Linz mit European Air Charter

Option 1 ab Linz:

Reisezeitraum:

10.11. - 17.11. 2023

17.11. - 24.11. 2023 (lezter Rückflug)

Reisezeitraum:

10.11. - 17.11. 2023

17.11. - 24.11. 2023 (lezter Rückflug)

Hinflug: 14:50 - 20:00 Uhr

Rückflug: 10:30 - 14:00 Uhr

Voraussichtliche Flugzeiten:

Hinflug: 14:50 - 20:00 Uhr

Rückflug: 10:30 - 14:00 Uhr

Aufenthaltsdauer: 7 Nächte

Option 2 ab Linz:

Reisezeitraum:

13.11. - 20.11. 2023

20.11. - 27.11. 2023 (letzer Rückflug)

Reisezeitraum:

13.11. - 20.11. 2023

20.11. - 27.11. 2023 (letzer Rückflug)

Hinflug: 7:00 - 12:00 Uhr

Rückflug: 13:00 - 16:30 Uhr

Voraussichtliche Flugzeiten:

Hinflug: 7:00 - 12:00 Uhr

Rückflug: 13:00 - 16:30 Uhr

Aufenthaltsdauer: 7 Nächte

Flugoption:

Wien - Hurghada - Wien mit Austrian Airlines

Reisezeitraum:

11.11. - 18.11. 2023

18.11. - 25.11. 2023 (letzter Rückflug)

Reisezeitraum:

11.11. - 18.11. 2023

18.11. - 25.11. 2023 (letzter Rückflug)

Hinflug: 9:15 - 14:15 Uhr

Rückflug: 15:05 - 18:25 Uhr

Voraussichtliche Flugzeiten:

Hinflug: 9:15 - 14:15 Uhr

Rückflug: 15:05 - 18:25 Uhr

Aufenthaltsdauer: 7 Nächte

