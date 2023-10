Auf über 50 Seiten finden sich zahlreiche Reiseangebote für einzigartige Erlebnisreisen aus den Regionen Nord- und Mittelportugal, Alentejo und Algarve. Ergänzt werden diese durch interessante Fakten und inspirierende Geschichten aus den Themenbereichen Kultur, Kulinarik und Geschichte, die diesem ganz besonderen Katalog das gewisse Etwas verleihen. Link zur Online-Version HIER

Reise-Highlights aus den vier Hinterland-Regionen

Nordportugal: In Nordportugal und dem wunderschönen Dourotal mit seinen Weinbergen und atemberaubenden Ausblicken sowie in der historischen Region Minho stehen alle Zeichen auf Natur, Kulinarik und Wein. Vieles, wofür Portugal bekannt ist, stammt aus dem Kernland zwischen Douro und Minho, wo es so grün ist wie sonst nirgendwo auf dem Festland. Reisebeispiel: Auf einer sechstägigen Reise mit dem Titel "E-Bike Tour durch das magische obere Dourotal" (ab S. 18) entdecken UrlauberInnen nicht nur atemberaubende Landschaften und Aussichten, sondern profitieren auch von hochwertigen Rädern und der gewohnt reibungslosen Olimar Reiseorganisation inklusive Gepäcktransport und vorab reservierten, persönlich getesteten und ausgewählten Unterkünften.

Mittelportugal: In Mittelportugal gibt es unzählige kulturelle Highlights, verwunschene Dörfer, prächtige Herrenhäuser sowie herrliche Gärten zu bestaunen, die ihresgleichen suchen. Reisebeispiel: Auf einer entspannten Mietwagenreise inklusive Übernachtungen in prächtigen Solares (ab S. 40), gibt es zwischen Lissabon und Porto Herrliches zu entdecken.

Alentejo: Der Alentejo, die vielleicht bekannteste Region des portugiesischen Hinterlands, wartet auf mit beeindruckenden Weiten, himmlischer Ruhe und zahlreichen Aktivitäten für die ganze Familie. Reisebeispiel: Auf der "Aktivreise für Familien im Alentejo" (ab S. 24) stehen erholsame und zugleich erlebnisreiche Tage in einer ländlichen Ferienoase auf dem Programm, die speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet ist.

Algarve: Und auch das Hinterland der Region Algarve, die die meisten vor allem mit Traumstränden und Badeurlaub assoziieren, hat einiges zu bieten. Reisebeispiel: Wirklich einzigartig ist eine Panoramawanderung entlang der so genannten Costa Vicentina (ab S. 20), einer der schönsten Küsten Europas – herrliche Dünenstrände, Surf-Hotspots, bezaubernde Küstenstädtchen und wildromantische Landschaften inklusive.

Olimars besonderer Reisetipp:

Wer einmal quer durchs portugiesische Hinterland reisen möchte, kann das auf Portugals "Route 66" – der Nationalstraße N2 – auf schönste Art und Weise tun. Zwischen Porto und Faro werden per Mietwagen die sehenswertesten Countryside-Highlights angesteuert, darunter zahlreiche UNESCO Weltkulturerbe Stätten sowie Dörfer und kleine Städte fernab der ausgetretenen Touristenpfade (ab S. 48).

Nähere Informationen unter: www.olimar.de (red)