Princess Cruises lädt zum Webinar

Princess Cruises veranstaltet am Mittwoch, 8. November 2023, ein Webinar zu den neuen Kreuzfahrtangeboten der amerikanischen First Class-Reederei. In Fokus steht dabei auch die neue Sun Princess, das erste LNG-betriebene Schiff des Unternehmens. Mit Platz für 4.300 Passagiere wird es ab Februar des kommenden Jahres in seiner Premierensaison im Mittelmeer unterwegs sein.

Princess Cruises: Produktschulung & -update

Datum: Mittwoch, 8. November 2023

Mittwoch, 8. November 2023 Uhrzeit: von 9:30 bis ca. 10:15 Uhr

Anmeldungen unter: www.tinyurl.com