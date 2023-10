Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 42/43

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Demonstration vor der israelischen Botschaft in Bangkok:

Aktivisten in der thailändischen Hauptstadt Bangkok haben für morgigen Samstag, den 21. Oktober 2023, zu einer Friedensdemonstration vor der israelischen Botschaft aufgerufen. Es werden mehrere hundert Teilnehmer erwartet - die Polizei hat erhöhte Sicherheitsmaßnahmen in dem Gebiet rund um die Botschaft angekündigt.

Präsidentschaftswahlen in Argentinien:

In Argentinien wird am Sonntag, den 22. Oktober 2023, ein neuer Präsident gewählt. Insbesondere nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse ist mit Protesten und möglichen Straßenblockaden zu rechnen, entsprechend verschärfen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Gewaltsame Zwischenfälle sind dennoch nicht auszuschließen.

Pro-palästinensische Demonstration in Linz:

Außerdem kommt es in der drittgrößten österreichischen Stadt Linz am Sonntag aller Voraussicht nach zu einer pro-palästinensischen Demonstration. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten sind möglich.

Militärputsch im Sudan jährt sich:

Am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, jährt sich im Sudan der Militärputsch von 2021, bei dem General Abdel Fattah Burhan die Regierung für aufgelöst erklärte und Ministerpräsident Abdalla Hamdok sowie weitere Regierungsmitglieder verhaften ließ. Zum Jahrestag ist im ganzen Land aufgrund möglicher Demonstrationen mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Landesweite Proteste in Costa Rica:

Ebenfalls für Mittwoch hat die costa-ricanische Gewerkschaft der Beschäftigten im Bildungswesen (SEC) zu einer landesweiten Protestaktion aufgerufen, um gegen die niedrigen Haushaltsmittel zu demonstrieren. Sollten die Proteste wie angekündigt stattfinden, ist mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen. Unter Umständen kann es nichtsdestotrotz zu gewaltsamen Zusammenstößen kommen.

Anhaltende Streiks der Flugsicherung auf den Kanaren:

Aktuell und voraussichtlich noch bis einschließlich 31. Oktober 2023 streiken die Mitarbeitenden der Flugsicherung auf den Kanarischen Inseln. Hauptsächlich betroffen ist der Flughafen von Lanzarote, auch Fuerteventura, La Palma und El Hierro kommt es zu Einschränkungen. Urlauber sind angehalten, sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den neuesten Fluginformationen zu erkundigen.

