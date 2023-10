Mit der Europäischen Reiseversicherung sicher unterwegs

„Gerade in der Übergangszeit treten verstärkt Erkältungen und grippale Infekte auf, die zu Stornierungen von geplanten Urlauben führen. Wir empfehlen zeitgerecht den Abschluss einer Reiseversicherung, denn sie bietet finanzielle Absicherung und Unterstützung im Notfall“, sagt Wolfgang Lackner, Vorsitzender des Vorstandes der Europäischen Reiseversicherung in Hinblick auf die kommende Herbst- und Wintersaison.

"Hotel Storno Plus" inkludiert Berge- und Suchkosten

Wander-, Wellness- und Thermenurlaube in Österreich zählen zu den beliebtesten Aktivitäten in den Herbstferien. Eine Stornoversicherung ist die richtige Wahl, um sich gegen ungeplante Ereignisse, beispielsweise eine Erkrankung abzusichern. Die Hotelstorno Plus bietet finanzielle Absicherung und Unterstützung, etwa bei Reisestorno oder -abbruch, einer unfreiwilligen Urlaubsverlängerung oder bei Bergnot. Selbst mit einer sorgfältigen Tourenplanung, können Wetterumschwünge zu Such- und Bergeeinsätzen führen, deren Kosten nicht komplett durch die Sozialversicherung gedeckt sind.

Reiseversicherung für Fernreisen

Wer eine Fernreise gebucht hat, um dem Herbst in Österreich zu entgehen, plant am besten auch den KomplettSchutz der Europäischen Reiseversicherung mit umfangreichen Leistungen mit ein. Eine Erkrankung am Urlaubsort verursacht schnell eine ambulante oder stationäre Behandlung. Ein Unfall kann im schlimmsten Fall einen kostspieligen Rücktransport nach Österreich erforderlich machen.

In beiden Fällen ist die e-card kein adäquater Ersatz für eine Reiseversicherung. Denn sie wird nur in öffentlichen Krankenhäusern und bei ÄrztInnen mit Kassenvertrag in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, sowie Ländern mit bilateralen Abkommen akzeptiert und deckt keine Stornokosten oder Aufwände für einen Rücktransport. Die Reiseversicherung hat keine Altersgrenzen und deckt -bei medizinischer Notwendigkeit- auch die Kosten für die Rückführung im Ambulanzjet.

Das ganze Jahr sicher verreisen

Der Trend, dass UrlauberInnen neben Sommer- und Winterferien auch noch im Herbst verreisen, spiegelt sich auch im Buchungsverhalten wider: Die Nachfrage nach Jahres-Reiseversicherungen steigt. Sie bieten ein umfassendes Leistungspaket für Kurztrips, Urlaube und Fernreisen und sind daher ideal für Familien, die bei allen Unternehmungen sicher unterwegs sein wollen.

Zum umfangreichen Leistungspaket zählen medizinische Behandlungen im Ausland (u.a. ambulant und stationär), Such- und Bergungskosten, Schutz bei Verspätungen, Absicherung des Gepäcks, eine Reiseprivathaftpflicht, sowie weltweite Assistance Leistungen. (red)