HBC übernimmt Mehrheitsbeteiligung an LTA

Die Hanseatic Broking Center (HBC) GmbH übernimmt die Mehrheitsbeteiligung an der Lifecard-Travel-Assistance (LTA) GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Viernheim ist seit 2005 auf maßgeschneiderte Versicherungslösungen im Bereich Reiseschutz spezialisiert. LTA hat sich bereits in Deutschland, Österreich und den Niederlanden als verlässlicher Partner etabliert und möchte mit Unterstützung von HBC seine europäische Marktposition nun weiter ausbauen.

Stärkung der Marktposition

„Mit HBC haben wir einen starken Partner gefunden, der unsere Werte teilt und uns beim nächsten Wachstumsschritt unterstützt“, so Petra Ulrich, Geschäftsführerin von LTA. Die Partnerschaft wird es LTA ermöglichen, ihre IT-Systeme weiterzuentwickeln und ihr internationales Geschäft zu stärken. Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA, betont den Nutzen der Kooperation: „Durch die Expertise von HBC können wir unser Angebot und unsere Infrastruktur weiter optimieren.“

HBC verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie und bringt durch ihre Beteiligungen an erfolgreichen Maklerhäusern und Assekuradeuren umfangreiche Markterfahrung mit. Hauke Martinsen, CEO der HBC-Gruppe, freut sich über die Partnerschaft: „Die LTA ist hervorragend positioniert, und wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam weiteres Wachstum im europäischen Markt erzielen können.“ Durch die Mehrheitsbeteiligung erweitert HBC seine Kompetenz im Reiseschutzbereich und stärkt seine Marktstellung. (red)