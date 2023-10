Star Clippers-Segelschiffe starten Atlantiküberquerungen

Ende Oktober macht die Royal Clipper den Anfang und wird ab Lissabon über Madeira den Ozean in insgesamt 16 Tagen passieren, um schließlich die Karibikinsel Barbados zu erreichen. Ein besonderes Erlebnis: Die Passagiere werden dabei zehn Seetage in Folge auf dem Großsegler verbringen.

Die beiden Schwesterschiffe Star Clipper und Star Flyer folgen Anfang November in jeweils 15-tägigen Reisen ab Gran Canaria in die Karibik.

Über den Atlantik segeln

Eine Atlantikquerung gilt auch heutzutage noch als Abenteuer. Neben der Weite und dem tiefen Blau des Ozeans können auch Wale und Delfine auf der Transatlantik-Route beobachtet werden.

Nach den abenteuerlichen Atlantikquerungen der drei Großsegler stehen in den Wintermonaten Fahrten zu kleineren Inseln der Karibik und entlang der Pazifikküste Costa Ricas auf dem Programm. Im Frühjahr 2024 überqueren die Royal Clipper, Star Clipper und Star Flyer erneut den Atlantik, dann mit Ziel Mittelmeer.

Reisebeispiel Atlantikquerung mit Royal Clipper:

Bridgetown/Barbados bis Lissabon/Portugal 16 Nächte, vom 30. März bis 15. April 2024, ab 2.430 EUR in der Außenkabine inklusive voller Verpflegung.

