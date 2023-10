Die Doha Experience ist ein neues Paket für den österreichischen Markt und kann für Kreuzfahrten der Costa Toscana mit Abfahrten zwischen Dezember 2023 und März 2024 gebucht werden. Im umfassenden Kreuzfahrtpaket inkludiert sind: der Direktflug mit Qatar Airways ab Wien nach Doha am Vortag der Kreuzfahrt & der Rückflug von Doha nach Wien, der Transfer und die Übernachtung mit Vollpension in einem 5-Sterne-Hotel in Doha, eine Stadtrundfahrt durch Doha am Ende der Kreuzfahrt - sowie natürlich die 8-tägige Kreuzfahrt mit dem Flaggschiff Costa Toscana selbst. Die Vollpension inkludiert dann das kulinarische Angebot an Bord, bietet mit dem Getränkepaket „MyDrinks“ unbegrenzt Erfrischungen und auch das Trinkgeld ist im Preis inklusive.

Übernachtung in Doha

Für die Übernachtung mit Vollpension in Doha haben die Reisende die Wahl zwischen drei luxuriösen 5-Sterne-Hotels (vorbehaltlich Verfügbarkeit):

Das Grand Hyatt Doha , ein urbanes Resort, bietet 249 luxuriöse Zimmer und Suiten in traditioneller arabischer Architektur sowie 91 Villen mit üppigen Gärten, mehreren Swimmingpools und einem 400m langen Privatstrand. Jedes Zimmer und jede Suite verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse.

Nicht weit entfernt liegt das InterContinental Doha Beach & Spa , das sich am längsten Privatstrand von Doha befindet und 10 Restaurants und Bars, Freizeiteinrichtungen, ein Schwimmbad und das exklusive Spa InterContinental bietet. Die erstklassige Lage des Hotels ermöglicht schnellen Zugang zum Stadtzentrum von Doha, dem Doha Exhibition and Convention Centre, der City Center Mall und dem Doha Golf Club.

Im Marriott Marquis City Center Doha können Gäste den Blick auf das Meer oder die Skyline genießen. Das Hotel bietet ein 24-Stunden Fitnessstudio, einen Außenpool und das Saray Spa. Zusätzlich steht allen Gästen ein kostenloser Shuttle-Service zum West Bay Beach zur Verfügung.

Abschluss der Reise wieder in Doha

Zum Paket gehört auch eine ausgiebige Stadtrundfahrt durch Doha am Ende der Kreuzfahrt. Fünf Stunden lang können Reisende in die Kultur der Stadt eintauchen und ihre Sehenswürdigkeiten erleben. Dabei werden unter anderem Corniche, die Strandpromenade, die künstliche Insel „The Pearl“, das bekannte Viertel West Bay und der jahrhundertealte Markt Souq Waqif besucht.

Nach dem Ausflug durch die Stadt rundet ein gemeinsames Abendessen das Erlebnis ab. Danach werden die Gäste mit dem inkludierten Transfer für ihren Rückflug nach Wien zum Flughafen gebracht.

Preisbeispiel "Doha Experience": Katar, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate mit der Costa Toscana, Dezember 2023 bis März 2024, Gesamtpaket pro Person ab 1.499 EUR* 8 Tage / 7 Nächte Kreuzfahrt ab/bis Doha, inkl. Flüge ab/bis Wien, inkl. 1 Hotel-Übernachtung und Ausflug in Doha.