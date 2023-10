SeaWorld Orlando kündigt neue Achterbahn für 2024 an

„Wir freuen uns, im Frühjahr 2024 unsere neueste Ergänzung zu SeaWorld Orlandos herausragendem Achterbahnangebot zu enthüllen", sagt Jon Peterson, Präsident von SeaWorld Orlando. „Diese Familienachterbahn verkörpert den Geist des Abenteuers, weckt den Erkundungsdrang und bietet eine immersive Reise durch die Wunder der Antarktis. Gleichzeitig verbindet sie unsere Mission zur Tierrettung mit unserem Engagement für die Pflege, Bildung und Forschung. Wir wissen, dass unsere Gäste bereit waren für einen neuen Nervenkitzel, den die ganze Familie genießen kann.“

Familienfreundliches Arktis-Abendteuer

Die neue Achterbahn richtet sich insbesondere an Familien und lädt diese zu einem aufregenden Trip durch die kühlen Weiten der Antarktis ein. Die Forschungsmission beginnt in einem Innenbereich, ehe die Passagiere mit zwei Startphasen hinaus ins Freie beschleunigt werden und etliche Kurven, Drehungen und Wendungen durchfahren, um herabfallendem Eis und einer frostigen Schneehöhle auf dem Weg zur Pinguinkolonie zu entkommen. Der Nervenkitzel geht nahtlos in tierische und lehrreiche Begegnungen über, wenn die Fahrt im Pinguin-Habitat endet, wo die Gäste in die Welt der gefiederten tierischen Bewohner eintauchen.

Auf der rund 920 Meter langen Strecke erreichen die von Schneemobilien inspirierten Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 68 Stundenkilometern. Jüngere Forscher können sich ab einer Körpergröße von 1,07 Meter an der Mission beteiligen. Mit der achten rasanten Achterbahn wird der Themenpark einmal mehr seinem Ruf als „Coaster Capital of Orlando“ gerecht. (red)