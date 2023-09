Farbrausch in Virginia

Der „Fall Foliage Report“ zeigt, wo die Laubverfärbung wann am schönsten ist.

Der Herbst ist eine ideale Reisezeit, um die Naturschönheiten Virginias zu erleben. Da die Zeit der Laubfärbung von Jahr zu Jahr variiert, können Urlauber dank einer vom US-Bundesstaat aufgelegten Karte nun genau sehen, wo ein Besuch zu welcher Zeit am eindrucksvollsten ist. Wer sich beim „Fall Foliage Report“ registriert, bekommt sogar ein wöchentliches Update. Zusätzlich stehen zahlreiche Ausflugstipps für die Herbstzeit zur Verfügung.

Waldreicher Shenandoah National Park

Ein Ausflug in den rund 81.000 Hektar großen, waldreichen Shenandoah National Park ist ein Garant, um die herbstliche Farbenpracht in seiner ganzen Vielfalt zu genießen. Die rund 170 km lange Panoramastraße „Skyline Drive“ führt Besucher zu 75 malerischen Aussichtspunkten, zahlreiche Wander- und Radwege laden zu Aktivtouren ein. Auch bei einer Fahrt entlang der Blue Ridge Mountains auf dem legendären „Blue Ridge Parkway“, der sich nahtlos an den Nationalpark anschließt, sind spektakuläre Herbstimpressionen gewiss.

Mit der Taschenlampe durch Maislabyrinthe

Vor allem bei Familien sind die vielen ländlichen Ausflugsziele mit entsprechenden jahreszeitlichen Unterhaltungsangeboten beliebt. So gibt es am Historic Crab Orchard Museum in Tazewell im Südwesten Virginias bis Ende Oktober ein großes Maislabyrinth mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Es hat sogar im Dunkeln geöffnet und kann mit der Taschenlampe erkundet werden.

Auf Yorder’s Farm in Rustburg wird das Maislabyrinth jedes Jahr nach einem neuen Thema konzipiert; dort können Besucher ebenfalls in der Dunkelheit auf Tour gehen. Außerdem lädt die Farm zur Kürbisernte ein, Kinder freuen sich über einen eigenen Bereich mit Kühen, Schafen und anderen Tieren. Das mit knapp 14 Hektar größte Maislabyrinth befindet sich auf der Liberty Mills Farm in Somerset: Touren dauern dort je nach Schwierigkeitsgrad 30 Minuten bis zu drei Stunden.

