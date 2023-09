Tiroler Winter-Incentives

Convention Tirol stellt einige originelle Incentive- und Teamaktivitäten-Programme in der kalten Jahreszeit vor:

Wandern in der stillen Winterlandschaft, bei Mondschein oder auch tagsüber, ist eine willkommene Abwechslung zur alltäglichen Hektik. Ein besonderes „Gspiar“ (Tirolerisch für Gefühl) für die Natur und ihre BewohnerInnen müssen die Teilnehmenden beim geführten Naturewatch allerdings mitbringen.

Unter Anleitung erfahrener Pistenraupern-PilotInnen können TeilnehmerInnen selbst am Seiter eines Pistenbully Platz nehmen. Dabei erhalten sie Einblick in die technische Seite des Skigebiet-Managements. Angeboten wird diese Aktivität in Osttirol und am Hochzeiger im Pitztal.

Das Driften, natürlich auch mit E-Autos, im Schnee ist ein aufregendes Teamevent mit Nervenkitzel. Aber nicht nur der Spaßfaktor ist groß, auch können beim Snow Training, die Fahrfähigkeiten auf Schnee und spiegelglattem Untergrund getestet und in einem sicheren Umfeld verbessert werden.

Zwei Kilometer lang, 50 Meter hoch und bis zu 85 km/h schnell. Mit dem Flying Fox in Ischgl von der Mittelstation Silvrettabahn A1 bis zur Dachterrasse der Talstation gleitet man über die verschneite Winterlandschaft und überwindet einen Höhenunterschied von 307 Metern. An zwei parallel verlaufenden „Drahtseilrutschen“ können auch zwei Personen nebeneinander bergab rauschen und ein kleines Wettrennen veranstalten.

Beim Snowkiten lernt das Team, wie man mit der Kraft des Windes, wie auf dem Wasser, mit einem Lenkdrachen über die Schneefläche gleitet. Auf 13.000 Quadratmeter Eisfläche kann unter anderem am Achensee, dem Tiroler Fjord, in der Kiteschule ein Kurs gebucht werden. (red.)