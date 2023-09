Griechenland: Streiks blockieren Fährverkehr

Aus Protest gegen geplante Änderungen des Arbeitsrechts haben am Donnerstag Streiks in Griechenland begonnen. Betroffen ist vor allem der auch für den Tourismus wichtige Fährverkehr. Fahrten aus Piräus zu den Inseln finden nicht statt, teilte die Gewerkschaft der Seeleute mit. Den Fluglotsen, die ebenfalls teilnehmen wollten, wurde der Ausstand jedoch am Mittwochnachmittag gerichtlich untersagt. Zuvor war das Verkehrsministerium gerichtlich dagegen vorgegangen, wie die Zeitung "To Proto Thema" berichtete. Flüge finden somit normal statt, bestätigte auch die griechische Airline Aegean.

Zu starken Einschränkungen könne es auch im Nahverkehr kommen. Darüber hinaus hätten sich auch einige Staatsbedienstete, darunter beispielsweise Lehrer, dem Streik angeschlossen wie ihre Gewerkschaft mitteilte.

Protest gegen geplante Änderung des Arbeitsrechts

Hintergrund zur Arbeitsniederlegung: Die konservative Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis plane Lockerungen beim Arbeitsrecht. Unter anderem sei die Flexibilisierung der Arbeitszeiten vorgesehen. Erstmals soll es eine "Beschäftigung auf Zuruf" geben - der Arbeitgeber könnte dann bei Bedarf spätestens 24 Stunden vor Arbeitsbeginn anrufen und den Beschäftigten anfordern.

Beschäftigte könnten künftig auch verpflichtet werden, am Samstag oder Sonntag zu arbeiten und würden für diesen sechsten Arbeitstag 40% des Tageslohns zusätzlich erhalten. Zudem soll es erlaubt sein, einen zweiten Job anzutreten und täglich zusätzlich zu den regulären acht Stunden beim einen Arbeitgeber weitere fünf bei einem anderen zu arbeiten. Die Gewerkschaften kritisieren die Aufweichung des Acht-Stunden-Tags und der Fünf-Tage-Woche. (APA / red)