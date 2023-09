Mit Erfurts Jüdisch-Mittelalterlichem Erbe - das sind die Alte Synagoge, die Mikwe und das Steinerne Haus - sind nun 52 Stätten in Deutschland auf der Welterbeliste der UNESCO verzeichnet. Für den Erfurter Tourismus sei dieser Titel enorm wertvoll und soll so auch neue Türen in der internationalen Vermarktung öffnen.

„Wir freuen uns sehr, dass das Jüdisch-Mittelalterliche Erbe in Erfurt zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde. Der prestigeträchtige Titel wird zweifellos zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Erfurt beitragen. Insbesondere internationale Gäste und Reiseveranstalter nehmen gerne die UNESCO-Welterbestätten als Reiseanlass und bauen diese bei einer Rundreise durch Deutschland bzw. Europa als Höhepunkte ein“, ist sich Dr. Carmen Hildebrandt, Geschäftsführerin der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG), sicher.

Die ETMG präsentiert das einzigartige Jüdisch-Mittelalterliche Erbe und die Arbeit am UNESCO-Antrag seit Jahren auf nationalen und internationalen Messen, erzeugte damit bereits im Vorfeld das Interesse der internationalen Reisegäste. Auch an den thematischen Rundgängen auf jüdischen Spuren in englischer, französischer und spanischer Sprache nehmen die BesucherInnen der Stadt gern teil. Die Informationsbroschüren zum Jüdisch-Mittelalterlichen Erbe liegen in verschiedenen Sprachen bereit. Auf das nun bestimmt zunehmende Interesse ist Erfurt somit bereits gut vorbereitet.

UNESCO-Welterbe in Thüringen

„Mit fünf Eintragungen in die Welterbeliste zählt Thüringen zu den bedeutenden UNESCO-Bundesländern deutschlandweit. Die Wartburg in Eisenach, Symbol der Reformation, die Ensembles Klassisches Weimar und Bauhaus in Weimar, die den Bogen vom Mittelalter zur Moderne spannen, der unberührte Nationalpark Hainich und nun auch Erfurt mit dem Jüdisch-Mittelalterlichen Erbe zeigen die einzigartige Vielfalt unseres Natur- und Kulturerbes. Diese UNESCO-Titel bewahren nicht nur unsere Geschichte, sondern sind auch Wegweiser für den Tourismus, indem sie die Sichtbarkeit und Weiterentwicklung dieses lebendigen Erbes fördern und das Wissen darum an kommende Generationen weitergeben. Erfurts Aufnahme in diese Riege unterstreicht die Bedeutung der jüdischen Geschichte für Thüringen und erweitert das Verständnis unseres reichen kulturellen Erbes.“ sagt Christoph Gösel, Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH.

Weitere Informationen zum UNESCO-Welterbe in Erfurt unter: erfurt-tourismus.de/unesco (red)