World Cleanup Day: Somabay im Einsatz für eine saubere Umwelt

In der Destination am Roten Meer, die sich durch seine spektakulären Unterwasserreservoirs besonders auszeichnet, ist der Schutz der Naturschätze von höchstem Interesse. Somabay feierte den Internationale World Cleanup Day daher mit einer großen Aufräumaktion bei der rund 500 Personen gemeinschaftlich die ägyptische Bucht säuberten. Mit vereinten Kräften entfernten alle Beteiligten vier Tonnen Kunststoff-, Karton-, Holz- und Stahlabfälle aus der Naturkulisse Somabay.

Gemeinsam für eine saubere Umwelt

Gemeinsam mit den einzelnen Hotels kümmern sich Somabays Mitglieder bereits in regelmäßigen monatlichen Säuberungsaktionen um das Riff und die Strände. Zum World Clean Up Day wurde die monatliche Aktion nun auf die gesamte Küste und die bebauten Gebiete Somabays ausgeweitet. Zu der ganztägigen Aktion am 16. September trommelte Somabay nicht nur ein Team aus Mitarbeitern und Immobilieneigentümern zusammen, um bei der Aktion mitzuhelfen, auch stellte jedes Hotel ein Freiwilligen-Team auf und motivierte sogar die Gäste, sich für das gemeinschaftliche Ziel, das Gebiet von Kunststoffen und anderen Schadstoffen zu befreien, einzusetzen.

Unterstützt wurde das Vorhaben von der Hurghada Environmental Protection and Conservation Association (HEPCA), die Arbeitskräfte bereitstellte und bei der korrekten Entsorgung und beim Recycling der Abfälle half.

Die international anerkannte Nichtregierungsorganisation setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 1992 für den Meeres- und Landschutz am Roten Meer ein und ist für die gesamte Abfallentsorgungsstrategie Hurghadas und der Küste von Marsa Alam verantwortlich.

Weitere Infos zur Destination Somabay unter: www.somabay.com

Weitere Infos zum World Clean Up Day unter: www.worldcleanupday.org (red)