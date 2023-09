Die Initiative „Walk for Wellness“ basiere auf der simplen Prämisse, dass ein einfacher Spaziergang manchmal Wunder für die körperliche und geistige Verfassung bewirken kann. Aus diesem Grund lädt NCL Agents im ganzen DACH-Raum im Zeitraum vom 1. bis zum 31. Oktober 2023 sozusagen zum gemeinsamen Spaziergang ein. Gemeinsam sollen die rund 40.000km der Europa-Premierensaison der Norwegian Viva, dem neusten Schiff der NCL-Flotte, beschritten werden.

Gesundheit stärken & gleichzeitig spenden

Die Initiative soll PartnerInnen und ExpedientInnen die Möglichkeit geben, proaktiv ihr mentales Wohlbefinden zu stärken, sowie eine Plattform bieten, um in gemeinschaftlichen Kontakt mit anderen Teilnehmern und NCL-Mitarbeitern zu treten, so die Reederei.

Gleichzeitig unterstützt die Reederei gemeinsam mit den TeilnehmerInnen einen guten Zweck: denn die Reederei spendet für jeden gegangenen Kilometer 10 Cent an das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit (ABSG), deren erklärtes Ziel es ist, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren.

Im kommenden NCL-Webinar, welches am 4. Oktober 2023 um 09:00 Uhr stattfindet und den Fokus auf mentale Gesundheit am Arbeitsplatz setzt, wird teilweise vom ABSG geführt.

Agent-Initiative "Walk for Wellness“

Die Initiative wird durch die kostenlose App MoveSpring unterstützt, die sich mit dem integrierten Schrittzähler im Handy bzw. dem Wearable (z.B. Apple Watch, Fitbit, Garmin, u.a.) synchronisiert. In der intuitiven App können Touristiker nicht nur ihre eigenen täglichen Schritte sehen, sondern auch den Fortschritt und Weg der Norwegian Viva auf einer virtuellen Karte nachverfolgen, sich im Chat mit anderen TeilnehmerInnen austauschen sowie an wöchentlichen Challenges teilnehmen und Preise gewinnen, darunter als Hauptpreis eine NCL-Kreuzfahrt für zwei Personen in der Balkonkabine im Jahr 2024.

Interessierte Agents können sich unter www.ncl.com/walk registrieren. (red)