Neue Zugverbindung zwischen Miami und Orlando

Wie der Anbieter moderner, umweltfreundlicher Intercity-Züge in Amerika kürzlich bekannt gab, wird die Verbindung zwischen Miami und dem Orlando International Airport am 22. September 2023 aufgenommen – mit Stationen in Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton und West Palm Beach. Buchungen sind ab sofort unter www.gobrightline.com oder über die Brightline-App für iOS und Android möglich.

Mit dem Zug nach Downtown Fort Lauderdale

Die neue Brightline-Verbindung zwischen Miami und Orlando ist eine angenehme Reisemöglichkeit für Florida-Urlauber, die nachhaltig unterwegs sein möchten. In Südflorida befinden sich die Brightline-Stationen in Gehweite zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. So auch in Fort Lauderdale. Hier steigen Fahrgäste an der Brightline Station in Downtown Fort Lauderdale aus und sind in wenigen Minuten beim Riverwalk, wo es verschiedene Attraktionen – darunter abwechslungsreiche Museen – zu erkunden gilt und ein beeindruckender Ausblick auf Villen und Yachten wartet.

Nachhaltiges Reisen in Business und First Class

Gäste haben die Wahl zwischen Smart-Tarifen ab 79 USD one way für die Business Class – mit Ledersitzen, kostenlosem WLAN, Strom- und USB-Anschlüssen – sowie Premium-Tarifen ab 149 USD oneway für die First Class. Letztere bietet zusätzliche Annehmlichkeiten wie eine Premium-Lounge, bevorzugtes Einsteigen, Gepäckaufgabe sowie kostenlose Snacks und Getränke während der gesamten Reise. Brightline plant, in naher Zukunft provisionsfähige Tarife anzubieten und bis Ende 2023 über GDS buchbar zu sein. (red)