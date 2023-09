Sachsen-Anhalt präsentiert erste barrierefreie Museumsroute

Erstmals präsentieren die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG), der Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V. (LTV) und die Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) eine barrierefreie Museumsroute auf dem Gemeinschaftsstand der Länderarbeitsgemeinschaft „Tourismus für Alle“ auf der Rehacare in Düsseldorf vom 13. bis 16. September (Halle 5, Stand A29).

Barrierefreie touristische Angebote



Die barrierefrei geprüfte Museumsroute verbindet sechs unterschiedliche Häuser in Halle (Saale), die sich nach den Kriterien „Reisen für Alle“ auf Barrierefreiheit haben prüfen lassen. Sie lädt Gäste zum Entdecken, Staunen, Erkunden und Genießen ein. Alle Museen bieten auf Voranmeldung auch Führungen für Menschen mit besonderen Bedarfen an.

Aber nicht nur die Museen in Halle (Saale), sondern auch viele einzelne Anbieter sehen das Projekt „Reisen für Alle“ als Chance zur Neuorientierung im Unternehmen und zur Neukundengewinnung. Eine besonderes Qualitätsprädikat erhielten darüber hinaus die vier Städte Magdeburg, Bernburg, Lutherstadt Wittenberg und Dessau-Roßlau als „barrierefrei geprüfter Tourismusort“ nach „Reisen für Alle“. Diese beinhaltet jeweils mindestens zehn Einzelzertifizierungen pro Ort sowie einige Ideen für buchbare Angebote. Sachsen-Anhalt ist damit Vorreiter bei der Anzahl dieser Orte, um Reisenden die Teilhabe an touristischen Aktivitäten zu ermöglichen.

"Reisen für Alle" - Vorteile für Alle



Das bundeseinheitliche Projekt „Reisen für Alle“ wird vom Land gefördert vom LTV koordiniert und von der IMG vermarktet. Es gibt Gästen die Möglichkeit, bereits im Vorfeld einer Reise die barrierefreie Erlebbarkeit touristischer Angebote zu prüfen.

Dr. Robert Franke, Geschäftsführer der IMG, sagt: "Barrierefreier Tourismus gehört zu den Wachstumssegmenten mit großem ökonomischem Potenzial innerhalb Deutschlands. Für etwa 10% der Bevölkerung ist Barrierefreiheit beim Reisen unentbehrlich, für 40% hilfreich und für alle Reisenden komfortabel. Deshalb vermarkten wir und der LTV „Reisen für Alle“ mit zielgruppengerechter Ansprache und wollen gemeinsam weitere Leistungsträger für das Thema sensibilisieren sowie bestehende Zertifizierungen bündeln, um die Zahl der buchbaren Angebote bei unseren touristischen Partnern nachhaltig zu steigern.“

Martin Schulze, Geschäftsführer des LTV, ergänzt: „Barrierefreiheit bedeutet für alle Gäste Teilhabe und Selbstbestimmung im Urlaub und ist im Tourismus ein klares Qualitätsmerkmal. Denn je mehr barrierefreie Angebote ein touristischer Ort oder Region hat, desto abwechslungsreicher ist das gesamte Reiseerlebnis. Wir freuen uns u.a. über die Vielzahl an zertifizierten Tourismusanbietern in der WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg und über das neue Engagement der Stadt Halle (Saale) in Sachen Barrierefreiheit. Auch in weiteren Orten Sachsen-Anhalts wird gemeinsam mit vielen Leistungsträgern großer Wert auf Barrierefreiheit gelegt. So erschließen wir uns im Tourismus eine neue und stetig wachsende Kundengruppe, wir binden Stammgäste und steigern Umsatz und Gewinn“. (red)