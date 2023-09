USA: Renovierung zahlreicher Airports

Die Flugindustrie hat sich nach der Corona-Pandemie weitgehend erholt - die USA könnten laut U.S. Travel Association sogar die höchste Nachfrage nach Flugreisen aller Zeiten erleben. Gleichzeitig werden Airports im gesamten Land renoviert und modernisiert - unter anderem in Folge von Präsident Bidens Infrastrukturgesetz. Dies ist vielerorts auch dringend notwendig - denn einige der Flughäfen sind bereits mehr als 40 Jahre alt.

10 Airports die aktuell umgebaut werden

Die Geschäftsreise Management-Plattform TravelPerk hat nun zehn wichtige US-Flughäfen zusammengestellt, an denen Reisende aktuell mit Baustellen, Umleitungen oder begrenzten Parkmöglichkeiten rechnen müssen. Wichtige Infos für ReiseberaterInnen und KundInnen, da alle FHs auch von Österreich, Deutschland oder der Schweiz aus nonstop angeflogen werden.

1. Los Angeles

Am Los Angeles International Airport entsteht seit 2019 ein automatisiertes Personenbeförderungssystem, das den Flughafen 2024 mit der städtischen Schiene verbindet. Die 15 Mrd. USD teure Modernisierung bereitet den Flughafen auch auf die Olympischen Spiele 2028 vor, in deren Zuge Bauarbeiten an Terminals und Straßensperrungen laufend den Betrieb beeinflussen können.

2. New York-JFK

Die Port Authority of New York and New Jersey startet die intensive Bauphase ihres 19 Mrd. USD Projekts „A New JFK" - einer umfassenden Umgestaltung des stark frequentierten Flughafens. Die Arbeiten umfassen den Bau eines neuen internationalen Terminals, den Ersatz mehrerer bestehender Terminals sowie Veränderungen im Verkehrsablauf, einschließlich vorübergehender Schließungen von AirTrain-Stationen.

3. Dalls Fort Worth

Der internationale Flughafen Dallas Fort Worth rangiert laut Airports Council International als zweitgrößter Flughafen der Welt. Mit einem neuen 4,8 Mrd. USD-Plan wird die Passagier- und Flugkapazität durch das Terminal F mit 15 Flugsteigen erhöht. Die Renovierung des Terminals C, des größten Flughafendrehkreuzes von American Airlines, ist ein weiteres Projekt, um die Kapazität bis 2028 zu verbessern. Darüber hinaus sind Straßenarbeiten geplant, um den Verkehrsfluss auf dem großen Flughafengelände zu optimieren.

4. Orlando Der Orlando

International Airport in Florida wurde 2021 trotz Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie vor Fertigstellung des neuen Terminals C zum siebtgrößten Flughafen der Welt ernannt. Das 2,8 Mrd. USD teure Terminal C, das im September 2022 eröffnet wurde, bietet technologische Verbesserungen wie Gesichtserkennung und automatisierte Kontrollstellen. Zusätzliche Investitionen von 69 Mio. USD fließen in Anbindungen an den Hochgeschwindigkeitszug, Parkmöglichkeiten sowie weitere Einrichtungen.

5. Boston-Logan:

Die Logan Forward Initiative der Massport, der Flughafenbehörde von Massachusetts, umfasst die Modernisierung und Erweiterung des internationalen Terminals E am Boston Logan Airport. Das Terminal erhält vier neue Gates sowie einen mehr als 29.000m2 großen Anbau, der voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst 2023 eröffnet wird. Im Zuge dieses 2 Mrd. USD-Bauprojekts bleiben überraschenderweise alle Terminals funktionsfähig, wobei auch andere Optimierungen wie nachhaltige Verbesserungen und Verbindungen zwischen Terminals durchgeführt werden.

6. Chicago O’Hare:

Auch der O'Hare 21 Plan, eine 12,1-Mrd.-USD-Initiative zur umfassenden Renovierung des größten Flughafens in Chicago, ist aktuell in vollem Gange. 2023 werden zwei bedeutende Meilensteine erreicht: die Fertigstellung der Terminal 5-Erweiterung für 1,3 Mrd. USD und der Baubeginn von zwei Satelliten-Terminals. Die Satelliten ermöglichen den Ersatz des Terminal 2 durch ein neues Global Terminal, ohne Gate-Kapazität zu verlieren. Obwohl der Bau des Global Terminals 2026 beginnt, hat Delta Air Lines bereits seinen Betrieb zum neuen Terminal 5 verlagert. Ebenso wird ein neues Parkhaus errichtet, um die begrenzten bisherigen Kapazitäten zu verbessern.

7. Denver

United Airlines erweitert die Präsenz am Denver International Airport, einem der größten Drehkreuze im Land, mit 12 neuen Flugsteigen, drei United Club-Standorten, sechs neuen Strecken und beinahe 200 neuen Boeing-Flugzeugen. Abgeschlossen sein soll diese 1-Mrd-USD-Investition Mitte 2024. Parallel dazu wird das Great Hall Project am Flughafen durchgeführt, um Bereiche für den Ticketverkauf zu optimieren und eine neue Sicherheitskontrolle einzurichten - voraussichtlicher Abschluss 2028.

8. San Diego:

Der Flughafen San Diego eröffnete 1967 das Terminal 1, doch aufgrund des gestiegenen Passagieraufkommens wird das 3,4 Mrd. USD teure Ersatzterminal „New T1" gebaut, das bis Anfang 2028 insgesamt 30 neue Flugsteige, Restaurants, Bars sowie eine erweiterte Sicherheitskontrolle umfassen wird. Der Abriss des alten Terminals erfolgt nachts, um Störungen für die Passagiere zu minimieren, dennoch wird es Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen und Umleitungen geben, während das neue Terminal entsteht. Aufgrund begrenzter Parkplatzkapazitäten empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung für alldiejenigen, die mit dem Pkw anreisen.

9. Seattle-Tacoma:

Der Seattle-Tacoma International Airport wurde als bester Flughafen Nordamerikas im Skytrax World Airport Awards ausgezeichnet. Nun plant der Airport eine Erweiterung des C-Concourse durch den Bau von vier neuen Stockwerken. Mit einem Budget von 340 Mio. USD begannen die Bauarbeiten 2022 und die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Weitere Verbesserungen umfassen neue Member-Lounges, das SEA-Gateway-Projekt und eine umgestaltete internationale Ankunftshalle sowie das Zentralterminal mit einem Bier- und Weingarten. Reisende sind gut beraten, frühzeitig zu erscheinen. Das Online-Tool SEA Spot Saver ermöglicht eine kostenlose Platzreservierung in der Sicherheitsschlange.

10. Portland:

Das 2-Mrd.USD-Renovierungsprojekt „PDX“ Next des internationalen Flughafens Portland umfasst ein neues Hauptterminal, das 2024 eröffnet wird und eine einladende Atmosphäre mit lokalen Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten bietet. Die Renovierung beinhaltet auch den Wiedereinbau des fast schon ikonischen 1980er-Jahre-Teppichs. Derzeit müssen Reisende um die Sicherheitskontrolle herumgehen, um zwischen den Abfertigungshallen zu gelangen - bis 2024 ein neuer Verbindungsgang geplant ist. (red)