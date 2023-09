Nordpolarepos: Erfolgreiches Debüt der HANSEATIC nature

Heute kehrt die HANSEATIC nature als erstes Schiff der neuen Expeditionsflotte von Hapag-Lloyd Cruises von ihrer erfolgreichen Durchfahrt der Nordwestpassage zurück. Diese startete am 14. August 2023 in Seward/Alaska und endet nach einer knapp einmonatigen Expeditionsreise auf den Spuren der größten Polarentdecker in Kangerlussuaq/Grönland. Damit setzt sie die stolze Expeditionstradition von Hapag-Lloyd Cruises fort, die vor über zwanzig Jahren mit den damaligen Expeditionsschiffen BREMEN und HANSEATIC begann.

Premiere für Schiff, Gäste & Crew

Für die 230 Gäste der HANSEATIC nature war auf dieser Expeditionsreise der Weg das Ziel, sich mit eigenen Augen einen Eindruck dieser ursprünglichen Weite und der einmaligen Natur- und Tierwelt zu machen sowie im Austausch mit den Inuit von der naturverbundenen Lebensweise zu lernen. Vorträge des professionellen Expeditionsteams bestehend aus Geologen, Glaziologen, Ethnologen und vielen weiteren Experten ergänzten diese Erfahrungen an Bord.

Auch für Jens Troier war die Durchfahrt der Nordwestpassage in seiner Funktion als Kapitän eine Premiere, die ihn, wie er berichtet, für immer mit der HANSEATIC nature, der eingespielten Crew und den Gästen dieser Reise verbinden wird: „Trotz intensiver Vorbereitung ist es sehr besonders, wenn es endlich los geht. Der Mythos dieser historischen Route ist allgegenwärtig zu spüren, wenn man mit den Gegebenheiten aus Eis und Wetter konfrontiert ist."

"Besonders hat mich die spontane und erfolgreiche Durchquerung der Bellot-Straße in beide Richtungen gefreut. Auch die für die Gäste überraschende Ausbootung vor Long Island, welche wir jeweils zur Hälfte mit Schiff und Zodiacs umrundet haben, und der darauffolgende Sonnenuntergang werden mir lange in Erinnerung bleiben“, schwärmt Troier weiter über die besonderen Momente der Reise.

Für den weißen Kontinent bebaut

Hapag-Lloyd Cruises blickt auf jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz auf diesen exponierten Routen zurück. Dabei verändert sich die Eislage von Jahr zu Jahr und erfordert nautisch höchstes Geschick, die Navigation immer wieder an die aktuellen Begebenheiten anzupassen. Hierbei kommt auch die Schiffskonstruktion der HANSEATIC nature mit der höchsten Eisklasse für Passagierschiffe (PC6) zum Tragen.

Zusammen mit den baugleichen Schwesterschiffen HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit ist das kleine und hochmoderne Expeditionsschiff (max. 230 Gäste) genau für diese anspruchsvollen Routen konstruiert. Ein wendiges Schiff mit möglichst wenig Tiefgang, Verstärkung an Rumpf und an der Wasserlinie und dicht liegenden tragenden Bauteilen im Hinblick auf den Eisdruck bietet der Brückencrew bei der Navigation die Spielräume, um auch dichte Treibeisfelder zu passieren. Die drei Schwesterschiffe haben eine sehr große Reichweite und können bis zu 34 Tagen autark auf See unterwegs sein.

Reisebeispiel Nordwestpassage 2024

2024 folgt das Schwesterschiff HANSEATIC spirit auf dieser historischen Expeditionsroute bei ihrer Expedition Nordwestpassage von Seward nach Kangerlussuaq. Vom 14.08.2024 bis 12.09.2024 (29 Tage), ab 23.560 EUR pro Person (bei Doppelbelegung) inkl. Sonderflug. Weitere Informationen dazu HIER (red)