Burgenland auf Promotion-Tour in Deutschland

Die aktuelle Pop-Up Promotion-Tour ist eine Einladung an deutsche Gäste, das Burgenland mit all seinen Facetten zu erleben. Verknüpft werden daher die Themen Kulinarik, Wein, Radfahren, Therme, Wellness sowie Natur und Kultur zu einer umfassenden Leistungsschau unter dem Titel „Burgenland.Purer Genuss“. Der Auftakt fand letzte Woche in der Rheinmetropole Köln statt. Als nächstes steht Stuttgart vom 21. bis 23. September auf dem Plan.

Burgenland in Köln

Die erste Tourstation der Burgenland-Show, begeisterte die KölnerInnen bereits mit einem vielfältigen Erlebnis- und Unterhaltungsprogramm inklusive Live-Musik von The Hopfenswinger aus dem Mittelburgenland. Eine Vielfalt an regionalen Köstlichkeiten der pannonischen Küche begleitet von einer erlesenen Auswahl an burgenländischen Weinen durften natürlich ebenfalls nicht fehlen. BesucherInnen, die sich im Anschluss an die Verkostungen mit den burgenländischen Köstlichkeiten eindecken wollten, stand der my burgenland Pop-Up Shop vor Ort zur Verfügung.



Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil zeigt sich nach der Veranstaltung in Köln mehr als erfreut und sagte: „Die positive Resonanz zeigt, dass das Burgenland eine erstklassige Urlaubsdestination für Gäste aus Deutschland darstellt. Diese Tour bietet eine hervorragende Plattform, um unsere vielfältigen touristischen Angebote und die burgenländische Gastfreundschaft zu präsentieren und Lust auf Mehr zu machen. Ziel ist es, unsere deutschen Nachbarn für das Burgenland zu begeistern und sie zukünftig als unsere Gäste willkommen zu heißen.“

Deutschland ist wichtigster Auslandsmarkt

Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus, unterstreicht die Bedeutung des deutschen Marktes und sagt: „Deutschland ist traditionell unser wichtigster Auslandsmarkt, und diese Promotion-Tour ermöglicht es uns, die reiche Vielfalt und die Attraktionen des Burgenlands einem breiten deutschen Publikum näherzubringen. Wir wollen uns als ideale Kurzurlaubsdestination auf höchstem Qualitätsniveau und mit klarem Kontrast zum restlichen Österreich präsentieren. Mit dem attraktiven Mix aus viel geschützter Natur, einem hervorragenden Thermen-, Rad- und Kulturangebot sowie erstklassigem Wein und feinster Kulinarik haben wir dafür die besten Karten.“ (red)