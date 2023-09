Costa startet neue All Inclusive-Promotion

Ab sofort und bis inklusive 10. November 2023 können Reisen in die Vereinigten Arabischen Emiraten, die Karibik durch das westliche Mittelmeer und nach Nordeuropa zum Sonderpreis gebucht werden. Die neue Aktion gilt dabei für Kreuzfahrten mit Abfahrten zwischen Oktober 2023 und August 2024 und beinhaltet Vollpension, unbegrenzte Getränke den ganzen Tag über und deckt auch das Trinkgeld ab. Die Angebote starten ab 699 EUR pro Person.

Außerdem steht für die Abfahrten der Costa Smeralda ab/bis Savona von November 2023 bis März 2024 ein Bus-Special - zum Sonderpreis von 149 EUR p.P. - das eine bequeme An- und Abreise von vielen Abfahrtsorten in Österreich garantiert, zur Verfügung.

Auswahl an Reiserouten

Das Angebot der All Inclusive Promotion beinhaltet Reisen von Herbst 2023 bis Sommer 2024 im Mittelmeer, für den Winter 2023/24 in den Arabischen Emiraten und der Karibik und für Sommer 2024 in Nordeuropa.

So werden Kunden im Herbst beispielsweise einwöchige Kreuzfahrten der Costa Smeralda und Costa Toscana zwischen Marseille, Barcelona und Palma - sowie Fahrten mit der Costa Fascinosa und Costa Favolosa von Marseille, nach Barcelona, Valencia, Malaga, Gibraltar, Tanger, Cádiz, Casablanca und Lissabon, geboten. Die Routen der Costa Fortuna und Costa Firenze führen im Atlantischen Ozean zu Zielen wie Madeira, Portugal und zu den Kanarischen Inseln.

Am Programm der 8-tägigen Kreuzfahrten der Costa Deliziosa stehen im Herbst unter anderem Split, Dubrovnik, Korfu und Olympia und auf der Sommer-Route Mykonos und Santorin. Die Costa Pacifica fährt acht Tage lang nach Malta und Griechenland, von Oktober bis November kann zusätzlich eine 15-tägige Route nach Zypern, Ägypten, Israel, Malta, Spanien und Frankreich gewählt werden. Auch die Costa Fortuna bietet Reiserouten ins östliche Mittelmeer an.

Mit Blick auf den kommenden Winter ist besonders die 8-tägige Route der Costa Toscana in den Arabischen Emiraten, mit Abfahrten in Dubai und Doha, zu erwähnen.

"Costa Entdeckungsreisen"

Auch die neuen „Costa Entdeckungsreisen“, die im Herbst und Frühling stattfinden, werden in der All Inclusive Promotion berücksichtigt. Die 10- bis 14-tägigen Kreuzfahrten starten mit Anfang September und bieten Gäste dabei ein "besonderes Zusammenspiel von Routen zu den schönsten Destinationen im Mittelmeer, ein großartiges Gastronomie-Angebot und ein speziell entworfenes Unterhaltungsprogramm", wie Costa die Reisen in der Aussendung beschreibt.

Preisbeispiele:

Frankreich, Spanien, Balearen und Italien mit der Costa Smeralda: November 2023 bis März 2024, 8 Tage / 7 Nächte ab/bis Savona, pro Person ab 699 EUR

November 2023 bis März 2024, 8 Tage / 7 Nächte ab/bis Savona, pro Person ab 699 EUR Vereinigte Arabische Emirate, Katar und Oman mit der Costa Toscana: Dezember 2023 bis März 2024, 8 Tage / 7 Nächte ab/bis Dubai, inklusive Flug ab/bis Wien, pro Person ab 1.399 EUR

Details zu den Sonderpreisen und weitere Infos unter: www.costakreuzfahrten.at/angebote/all-inclusive.html (red)