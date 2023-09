Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 35/36

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Regionalwahlen in der Elfenbeinküste:

Am morgigen Samstag, den 02.09., finden in der Elfenbeinküste Regionalwahlen statt. Im Hinblick auf mögliche Proteste und gewaltsame Zwischenfälle verschärfen die Behörden im ganzen Land, besonders in den größeren Städten, die Sicherheitsvorkehrungen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Unabhängigkeitstag in Vietnam:

Ebenfalls morgen wird in Vietnam der Unabhängigkeitstag begangen. Im Rahmen der Feierlichkeiten kann es trotz verschärfter Sicherheitsvorkehrungen zu Protesten und gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen. Dazu sind örtliche Einschränkungen im Verkehr nicht auszuschließen.

Landesweiter Bahnstreik in Großbritannien:

Außerdem haben die Eisenbahngesellschaften des National Rail-Netzwerks in Großbritannien für morgen einen flächendeckenden Streik angekündigt. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen inklusive Verspätungen und Zugausfällen im Bahnverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen gründen zu Behinderungen kommen.

Straßenblockaden in Bolivien:

Die Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, die Gewerkschaft der Landarbeiter Boliviens, hat für Montag, den 04.09., zu landesweiten Straßenblockaden aufgerufen. Die örtlichen Behörden erwarten, dass insbesondere die Hauptstraßen nach La Paz blockiert werden. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im öffentlichen Leben zu rechnen, auch gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind nicht unwahrscheinlich.

Unabhängigkeitstag in Brasilien:

Am Donnerstag, den 07.09., feiern die Menschen in Brasilien den Unabhängigkeitstag ihres Landes. Aus diesem Grund verschärfen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Proteste und gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen – auch lokale Einschränkungen im Verkehr sind möglich.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)