NCL: Agent-Initiative für mentales Wohlbefinden

Die Aktion basiert auf der einfachen Prämisse: Manchmal kann schon ein simpler Spaziergang Wunder für die körperliche und geistige Verfassung bewirken. Aus diesem Grund lädt NCL im Zeitraum vom 1. bis zum 31. Oktober 2023 Expedienten im ganzen DACH-Raum zu einem virtuellen Spaziergang ein, der mit einer Gesamtlänge von rund 40.000 km die Premierensaison der Norwegian Viva, dem neusten Schiff der preisgekrönten NCL-Flotte, in Europa nachempfindet.

Walk for Wellness

„Walk for Wellness“ wurde erstmalig 2020 in Australien und Neuseeland ins Leben gerufen, um in einer Zeit, in der der klassische Reisevertrieb zum Stillstand gekommen war, den persönlichen Kontakt mit Partnern aufrechtzuerhalten und das Gemeinschaftsgefühl in der Tourismusindustrie zu stärken. In diesem Oktober wird die Initiative, die im vergangenen Jahr als „Most Outstanding Industry Support – Cruise“ bei den National Travel Industry Awards ausgezeichnet wurde, bereits zum dritten Mal wiederholt.

„Die Touristikbranche ist wie eine große Familie, daher liegen uns die vielen engagierten und motivierten Mitarbeiter von Reiseveranstaltern und Reisebüros besonders am Herzen. Die Branche hat in den letzten Jahren unter vielen Extremen gelitten, die das persönliche Wohlbefinden von Partnern und Expedienten beeinflusst haben“, sagt Kevin Bubolz, Vice President & Managing Director Continental Europe, Middle East & Africa von Norwegian Cruise Line. „Es ist Zeit, dass wir unserer mentalen Gesundheit mehr Beachtung schenken und nachhaltig mit unseren eigenen Ressourcen umgehen. Basierend auf der Grundidee, dass in vielen Fällen der Anfang schon mit ein paar Schritten gemacht ist, rufen wir ‚Walk for Wellness‘ ins Leben, um mit unseren Partnern einen gemeinsamen Weg zu mehr mentaler Ausgeglichenheit zu gehen.“

Expedienten, die im Oktober ihre Lauf-, Spazier- und Wanderschuhe binden und als Teil eines großen Teams einen positiven Beitrag für ihre mentale Gesundheit leisten möchten, können sich ab sofort unter www.ncl.com/walk für die Aktion registrieren. Ergänzend zu Spaziergängen allein oder im Kollegenkreis lädt die Reederei die Expedienten auch zu gemeinsamen Events wie Schiffsbesichtigungen oder Open Walks in verschiedenen Städten ein, um zusammen mit dem NCL-Team Schritte zu sammeln.

NCL spendet für jeden gewanderten Kilometer

„Walk for Wellness“ wird durch die kostenlose App MoveSpring unterstützt, die sich mit dem integrierten Schrittzähler im Handy bzw. dem Wearable (z.B. Apple Watch, Fitbit, Garmin u.a.) synchronisiert. In der intuitiven App können Expedienten nicht nur ihre eigenen täglichen Schritte sehen, sondern auch den Weg der Norwegian Viva auf einer virtuellen Karte nachverfolgen, sich im Chat mit anderen Teilnehmern und dem NCL-Team austauschen sowie an wöchentlichen Challenges teilnehmen und Preise gewinnen, darunter als Hauptpreis eine NCL-Kreuzfahrt im Jahr 2024 für zwei Personen in einer Balkonkabine.

NCL legt den Fokus im Oktober nicht nur auf das mentale Wohlbefinden eines jeden „Walk for Wellness“-Teilnehmers, sondern möchte auch darüber hinaus etwas Gutes tun. Für jeden gelaufenen Kilometer spendet die Kreuzfahrtreederei 10 Cent an das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit (ABSG), einen starken Partner, dessen erklärtes Ziel es ist, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren. (red)