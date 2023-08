TalkenDER: Neue Podcastfolge über Katar

In der neuen Podcastfolge spricht Moderator Jörg Fermüller, Leitung Vertrieb Dertour Austria und Rewe Austria Touristik mit ausgewiesenen Expertinnen über das Emirat am persischen Golf. So erzählt Monika Landler (Regional Manager DACH, Qatar Tourism) Wissenswertes über Land und Leute, während Priska Glatzer (Senior Account Manager Leisure, Qatar Airways) die Airline samt ihrer eindrucksvollen Business Class und dem Privilege Club vorstellt. Ins Studio zugeschaltet ist darüber hinaus Maren Weidemann (Product Manager Middle East, DER Touristik Deutschland), die wertvolle Hotel- sowie Rundreisetipps teilt. Außerdem zu hören: Insiderwissen für die Katar-„Bucket-List“ und Wichtiges für den Verkauf - was Katar so attraktiv macht und warum man unbedingt jetzt dorthin reisen sollte.

Reinhören und gewinnen

Der Link zum Podcast wird demnächst veröffentlicht - und reinhören lohnt sich wieder doppelt: Zu gewinnen gibt es diesmal einen Gutschein über 300 EUR von der DER Touristik für die Buchung bei Dertour, Meiers Weltreisen oder ITS. (red)