Fit Reisen: Digitale Inforeise nach Indonesien

Die virtuelle Inforeise bietet ReiseberaterInnen die Möglichkeit, Indonesien und das Konzept der Ayana Hotels sowie passende Fit Reisen-Programme für KundInnen zu entdecken.

Karoline Schütze, Head of Cooperations & Contracting von Fit Reisen, erklärt: „Die Ayana Hotels bieten eine besondere Kombination aus Luxus, Entspannung und authentischer Gastfreundschaft. Neben dem reinen Aufenthalt können Wellnessprogramme wie "Anti-Stress", "Immunreset" oder "Fit & Aktiv" gebucht werden. Damit ExpedientInnen das passende Package für die individuellen Bedürfnisse ihrer KundInnen finden, geben wir ihnen in unserer Online-Schulung Expertenwissen für eine optimale Beratung an die Hand.“

Details zur Online-Schulung

In dem einstündigen Webinar informiert Karoline Schütze, Head of Cooperations & Contracting von Fit Reisen, gemeinsam mit Petra Schickling und Jörn Schindhelm als Vertretung der Ayana Hotels über das Hotelkonzept und die verschiedenen Programme der Resorts. Im Anschluss an die Schulung haben Reiseprofis die Chance, im Rahmen eines Q&As ihre Fragen an die ReferentInnen zu stellen.

Datum: 5. September 2023

5. September 2023 Uhrzeit: ab 10:00 Uhr

Anmeldung: bis einschließlich 4. September unter: www.fitreisen.de/service/agenturen/weiterbildung

Die Schulung findet per Zoom und in deutscher Sprache statt. Unter allen Teilnehmenden werden im Rahmen des Webinars zwei Gratisnächte im Ayana Resort auf Bali verlost. (Red)